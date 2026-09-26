$!Cinco equipos del TecNM-Saltillo avanzan al nacional de InnovaTecNM

Cinco equipos del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Saltillo, obtuvieron su pase al Evento Nacional de InnovaTecNM 2026, luego de destacar en la etapa regional celebrada en el TecNM-Ciudad Madero, Tamaulipas. Los proyectos desarrollados por estudiantes de distintas carreras consiguieron su clasificación en las categorías Agroindustrial, Energético y Electromovilidad, Bienes de Consumo Final, Tecnologías Emergentes y HackaHer.

La competencia nacional se llevará a cabo del 30 de noviembre al 4 de diciembre en Puebla, donde los representantes de Saltillo buscarán destacar con propuestas enfocadas en la innovación y el desarrollo tecnológico. CINCO PROYECTOS REPRESENTARÁN A SALTILLO En la categoría del Sector Agroindustrial, el equipo A-Phylament consiguió su pase con un proyecto desarrollado por Aimé Renata Esquivel Arriaga, Rebeca Guadalupe Molina Martínez, Jesús Rodríguez Briones, Brandon Miguel Carranza Mellado, Alondra Guadalupe Ucan Medina y sus asesores José Ignacio González Delgado y Rebeca González Hernández. En el Sector Energético y Electromovilidad, el equipo Energy-Li obtuvo la clasificación con la participación de Carmine Saffir Morales Loyola, Yara Guadalupe Domínguez Cárdenas, Ángel David Acuña Payán, Paola Nohemí Quiroz Cisneros y Danna Paola Gándara Cruz. El proyecto fue asesorado por José Refugio Parga Torres y Tere del Rosario Borrego Jiménez.

Por su parte, Clossapp logró su pase en la categoría de Bienes de Consumo Final. El equipo está integrado por Diana Denys Martínez Mendoza, Mariela Ivonee Calvillo García, Nallely Sofía Carrillo Pot, Mauricio González Valdés e Ian Yael Goncén García, bajo la asesoría de Víctor Alfonso Izquierdo Cepeda. En Tecnologías Emergentes, la clasificación correspondió a Gucci Remix, equipo conformado por Silvia Guadalupe Ramos Mendoza, Daniel Alexander Jiménez Cardona, Roberto Emanuel Cárdenas Oyervides, Luis Oscar Pérez Llamas y Mauro Rodrigo Ruiz Álvarez, con la asesoría de Eduardo Valdivia Lugo. El quinto equipo clasificado fue Code Crew, en la categoría HackaHer. Sus integrantes son Rosa María Herrera Trejo, Arlette Medina Ramos, Vanessa Ramírez Quiroz, Ingrid Jackeline Padilla Gutiérrez y Hellen Hacqueline Badillo Mata, quienes contaron con la asesoría de Paola Denis Manrique Peña. La delegación estuvo acompañada por Adriana Monserrat Gómez Ramos, responsable de InnovaTecNM en el Tecnológico de Saltillo.

PARTICIPAN 13 EQUIPOS EN LA ETAPA REGIONAL Además de los cinco proyectos que consiguieron su clasificación nacional, el TecNM-Saltillo participó en la etapa regional con un total de 13 equipos, integrados por estudiantes de las ocho carreras que ofrece la institución. De acuerdo con los datos del plantel, la competencia reunió a 216 equipos participantes. La delegación saltillense presentó proyectos en cuatro modalidades: siete equipos en el certamen de proyectos, tres en HackaTec, dos en Innobótica y uno en cortometraje. La participación, destacó la institución, involucró a estudiantes de distintas disciplinas y áreas de conocimiento, con propuestas que combinaron creatividad, innovación y desarrollo tecnológico. Los cinco equipos clasificados representarán al campus Saltillo en la etapa nacional, programada para finales de noviembre y principios de diciembre en Puebla.