Coahuila reúne a especialistas para fortalecer conservación de la mariposa monarca

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Saltillo
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    Coahuila reúne a especialistas para fortalecer conservación de la mariposa monarca
    Especialistas y representantes de instituciones participan en la reunión nacional sobre la mariposa monarca, realizada en la UAAAN. CORTESÍA

Gobiernos, universidades y organizaciones intercambian experiencias para proteger hábitats y mejorar el monitoreo del corredor migratorio

El cuidado de los ecosistemas por los que transita la mariposa monarca reunió en Coahuila a representantes de gobiernos, instituciones académicas y organizaciones civiles durante la 7.ª Reunión del Grupo de Trabajo para el Monitoreo y la Conservación de la Ruta Migratoria de la Mariposa Monarca en México.

El encuentro se llevó a cabo los días 23 y 24 de septiembre en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), con el propósito de compartir avances, experiencias y conocimientos encaminados a la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas que forman parte de la ruta de esta especie y de otros polinizadores.

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La apertura estuvo a cargo de Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, quien destacó que la protección de la monarca requiere coordinación entre gobiernos, academia y sociedad civil.

Durante su intervención, señaló que el encuentro permite compartir experiencias y fortalecer la colaboración para conservar los sitios donde la especie se alimenta y descansa durante su migración, además de promover la participación ciudadana en el cuidado del patrimonio natural.

COMPARTEN EXPERIENCIAS PARA PROTEGER EL CORREDOR

La exposición de motivos correspondió a Elda Vázquez Farías, presidenta del Grupo de Trabajo, mientras que el inicio de las actividades estuvo a cargo de José Javier Ochoa Espinoza, jefe del Departamento de Recursos Naturales Renovables de la UAAAN y presidente del Congreso.

Como parte de la participación de Coahuila, Alejandra Carrera, de la Secretaría de Medio Ambiente, presentó la ponencia “Protegiendo a la Monarca: Acciones de conservación en Coahuila”.

Representantes de Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas también expusieron las acciones implementadas en sus respectivos territorios, así como los retos que enfrentan para preservar la ruta migratoria.

$!El ejido 20 de Noviembre forma parte de las experiencias de conservación presentadas durante el encuentro, mediante las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.
El ejido 20 de Noviembre forma parte de las experiencias de conservación presentadas durante el encuentro, mediante las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.

En las jornadas se abordan temas relacionados con la conservación de hábitats de alimentación y descanso, el uso de plantas nativas, investigación científica y participación comunitaria.

IMPULSAN MONITOREO SOCIAL Y CIENTÍFICO

El intercambio entre especialistas busca fortalecer tanto el monitoreo científico como la participación social, además de generar acuerdos y compromisos que aporten bases técnicas para la protección del corredor migratorio.

En la reunión participan representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, WWF México, Profauna, Pronatura Noreste, Parque Ecológico Chipinque, universidades y organizaciones vinculadas con la conservación.

$!Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, destacó la importancia de coordinar esfuerzos para proteger la ruta migratoria.
Diana Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, destacó la importancia de coordinar esfuerzos para proteger la ruta migratoria. CORTESÍA

Entre las experiencias de Coahuila se encuentra el trabajo desarrollado en el ejido 20 de Noviembre, donde se analiza el papel de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación como mecanismo para proteger el corredor y favorecer alternativas de desarrollo sostenible.

También se presentan experiencias comunitarias relacionadas con el programa Correo Real, enfocado en el seguimiento y conservación de la mariposa monarca.

Con la reunión, Coahuila se suma al intercambio nacional de conocimientos y estrategias para preservar los ecosistemas de los que depende la migración de la mariposa monarca, mediante la coordinación entre instituciones, especialistas y comunidades.

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