Coahuila: Hijos y parejas, los principales victimarios en feminicidios en la entidad

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Hijos y parejas, los principales victimarios en feminicidios en la entidad
    En los últimos días, Coahuila registró dos feminicidios, uno en Saltillo y otro más en Monclova. Archivo

El perfil de la violencia en la entidad es en mujeres adultas, con edades que van desde los 20 hasta los 58 años de edad

Este mes, Coahuila registró dos feminicidios, uno en Saltillo y otro en Monclova. En ambos casos, las principales líneas de investigación señalan como presuntos responsables a las exparejas de las víctimas, lo que se suma al patrón de violencia de género documentado desde el año pasado.

Durante 2026, el estado ha enfrentado una serie de crímenes que evidencian una constante: el mayor riesgo para muchas mujeres se encuentra dentro de su círculo más cercano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/fiscalia-mantiene-busqueda-de-presunto-feminicida-en-la-region-sureste-BF22057006

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de las Mujeres, los operativos de protección han permitido la detención de más de mil 800 agresores, evitando que decenas de casos escalen hasta un feminicidio.

$!Este lunes se conoció que el feminicida de Diana Marina fue ultimado en el Estado de México por fuerzas federales.
Este lunes se conoció que el feminicida de Diana Marina fue ultimado en el Estado de México por fuerzas federales. Especial

Uno de los hechos que más conmocionó a la opinión pública ocurrió el 15 de junio de 2026 en Ciudad Acuña. Laura Cadena Rodríguez, de 43 años, fue asesinada en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Atilano Barrera.

El principal sospechoso es su hijo, Salvador, de 23 años, quien presuntamente la atacó con un arma blanca en el cuello tras una disputa familiar. Al momento del crimen, el joven portaba un brazalete de geolocalización como parte de un proceso previo por violencia familiar y tentativa de feminicidio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/familias-de-victimas-de-feminicidio-en-coahuila-claman-intervencion-de-la-onu-por-falta-de-justicia-PB20219868

El patrón de violencia se extiende a otros municipios de la entidad y afecta a mujeres de entre 20 y 58 años. En Saltillo, este mes fue asesinada Diana Marina, de 41 años, en la colonia Santa Bárbara. El presunto responsable huyó, pero fue localizado este fin de semana en el Estado de México, donde murió tras enfrentarse con las autoridades.

De manera casi simultánea, en Monclova, Silvia Aracely fue privada de la vida en su domicilio, lo que llevó a la activación inmediata del protocolo de investigación por feminicidio en la Región Centro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-amparo-del-31-de-enero-podria-reabrir-caso-de-elisa-loyo-tras-17-anos-EI19117751

Las investigaciones muestran coincidencias entre estos casos: los presuntos agresores suelen ser parejas, exparejas o familiares cercanos de las víctimas. Casos previos, como los de Leticia, de 58 años, y Daniela, de 31, también reflejan el uso recurrente de armas blancas y, en algunos casos, la tendencia del agresor a quitarse la vida después de cometer el crimen.

A pesar de la gravedad de estos hechos, también existen historias de supervivencia, como la de Yadira, una joven de alrededor de 20 años que logró sobrevivir tras recibir 15 puñaladas. Actualmente, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y fortalecer las medidas de prevención de la violencia en el ámbito familiar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Violencia De Género
A20

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


FGE

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila ofrece descuentos de hasta 50% en el ISN a empresas que contraten personas con discapacidad y adultos mayores.

Ofrecen en Coahuila hasta 50% de descuento en ISN a empresas que contraten a personas con discapacidad y adultos mayores
Saltillo es la ciudad que más desapariciones ha reportado en 2025 y 2026.

Registra Coahuila 16 reportes de personas desaparecidas en primer semestre de 2026
El piloto de la aeronave quedó prensado, mientras que el resto de los ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un hospital.

Cae avioneta proveniente de Piedras Negras en Pesquería, NL; deja tres personas lesionadas
El IMSS ofrecerá procedimientos de vasectomía sin bisturí sin costo del 21 al 24 de julio en la UMAA No. 89 de Saltillo.

IMSS realizará campaña gratuita de vasectomías sin bisturí en Saltillo
Colectivos de protección animal demandaron una sanción ejemplar por el ataque que dejó a “Popi” sin una de sus patas.

Exigen castigo ejemplar por agresión que dejó mutilado a un perro en Saltillo
El presunto agresor era buscado por el feminicidio de Diana Marina, ocurrido en la colonia Santa Bárbara de Saltillo.

Sin reclamar, cuerpo de Fernando ‘N’, señalado por feminicidio de Diana Marina en Saltillo
Los 15 mil millones de dólares que entregaría Zambada a la justicia norteamericana es el mayor monto en la historia, superando los más de 12 mil millones de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Coahuila: decomiso potencial a ‘El Mayo’ equivale al 21% de la economía del estado
Alfombra roja para Rocha Moya

Alfombra roja para Rocha Moya