Coahuila: Hijos y parejas, los principales victimarios en feminicidios en la entidad

Este mes, Coahuila registró dos feminicidios, uno en Saltillo y otro en Monclova. En ambos casos, las principales líneas de investigación señalan como presuntos responsables a las exparejas de las víctimas, lo que se suma al patrón de violencia de género documentado desde el año pasado. Durante 2026, el estado ha enfrentado una serie de crímenes que evidencian una constante: el mayor riesgo para muchas mujeres se encuentra dentro de su círculo más cercano.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de las Mujeres, los operativos de protección han permitido la detención de más de mil 800 agresores, evitando que decenas de casos escalen hasta un feminicidio.

Uno de los hechos que más conmocionó a la opinión pública ocurrió el 15 de junio de 2026 en Ciudad Acuña. Laura Cadena Rodríguez, de 43 años, fue asesinada en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Atilano Barrera. El principal sospechoso es su hijo, Salvador, de 23 años, quien presuntamente la atacó con un arma blanca en el cuello tras una disputa familiar. Al momento del crimen, el joven portaba un brazalete de geolocalización como parte de un proceso previo por violencia familiar y tentativa de feminicidio.

El patrón de violencia se extiende a otros municipios de la entidad y afecta a mujeres de entre 20 y 58 años. En Saltillo, este mes fue asesinada Diana Marina, de 41 años, en la colonia Santa Bárbara. El presunto responsable huyó, pero fue localizado este fin de semana en el Estado de México, donde murió tras enfrentarse con las autoridades.

De manera casi simultánea, en Monclova, Silvia Aracely fue privada de la vida en su domicilio, lo que llevó a la activación inmediata del protocolo de investigación por feminicidio en la Región Centro.

Las investigaciones muestran coincidencias entre estos casos: los presuntos agresores suelen ser parejas, exparejas o familiares cercanos de las víctimas. Casos previos, como los de Leticia, de 58 años, y Daniela, de 31, también reflejan el uso recurrente de armas blancas y, en algunos casos, la tendencia del agresor a quitarse la vida después de cometer el crimen. A pesar de la gravedad de estos hechos, también existen historias de supervivencia, como la de Yadira, una joven de alrededor de 20 años que logró sobrevivir tras recibir 15 puñaladas. Actualmente, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y fortalecer las medidas de prevención de la violencia en el ámbito familiar.