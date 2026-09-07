‘Cine con tu Policía’ lleva confianza y prevención a 19 colonias de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Con funciones de cine, convivencia y acercamiento directo con las familias, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha recorrido este año 19 colonias de Saltillo mediante el programa “Cine con tu Policía”, una estrategia enfocada en fortalecer la proximidad social y generar mayor confianza entre los habitantes y los elementos de seguridad. El comisionado Miguel Ángel Garza Félix señaló que uno de los principales objetivos es modificar la percepción que niñas, niños y adolescentes tienen de los policías, para que puedan identificarlos como personas cercanas a quienes pueden recurrir cuando enfrenten alguna situación que requiera atención.

Explicó que este tipo de actividades permite establecer un contacto distinto al que habitualmente existe entre los ciudadanos y la corporación, al generar espacios de convivencia fuera de situaciones relacionadas con emergencias o reportes. “Este programa permite romper la distancia entre la comunidad y la corporación. En Saltillo, una de las prioridades de nuestro alcalde Javier Díaz González es impulsar precisamente la proximidad social, un elemento valioso para mantener la seguridad”, afirmó.

LLEVAN EL PROGRAMA A DISTINTOS SECTORES Por su parte, Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito, detalló que durante 2026 las jornadas han alcanzado sectores de diferentes puntos de la ciudad, con presencia tanto en colonias del sur como del poniente y oriente. Entre las zonas visitadas se encuentran Buenos Aires, Ampliación Girasol, La Herradura, Vicente Guerrero, Las Teresitas, Bellavista, El Álamo, Landín, Lucio Blanco, Lomas del Refugio y Nuevo Teresitas, en el sector sur de Saltillo. En el poniente, las actividades llegaron a Saltillo 2000, Andalucía, Satélite Sur, 15 de Abril y Brisas Poniente, mientras que en el oriente se realizaron jornadas en Zaragoza, Misión Cerritos y Urdiñola. Morales Hernández destacó que la respuesta de los habitantes ha sido favorable, al considerar que las actividades no solo permiten la convivencia entre los agentes y las familias, sino que también abren canales de comunicación para conocer las necesidades de cada colonia.

La estrategia busca que el contacto con los elementos de seguridad ocurra antes de que se presente un problema, de manera que los vecinos tengan identificados a los policías y sepan a quién acudir para realizar un reporte o solicitar apoyo. Además de fortalecer la relación entre ciudadanía y corporación, las autoridades consideran que la participación de las familias en este tipo de actividades contribuye a construir comunidades más involucradas en la prevención del delito y en el cuidado de su entorno. Con “Cine con tu Policía”, la Comisaría mantiene así una estrategia de seguridad basada no solamente en la atención de incidentes, sino también en la prevención y en la construcción de vínculos permanentes con los habitantes de las colonias.