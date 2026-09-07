Centro, sur y poniente tendrán retraso en el servicio de agua potable en Saltillo por fallas en el suministro eléctrico

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Saltillo
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    Centro, sur y poniente tendrán retraso en el servicio de agua potable en Saltillo por fallas en el suministro eléctrico
    Agsal pide a la población hacer un uso responsable del agua almacenada. ESPECIAL

Aguas de Saltillo advierte sobre afectaciones temporales en el suministro de agua en la ciudad debido a intermitencias de energía que impactan directamente la operación de los pozos de abastecimiento.

La operadora Aguas de Saltillo (Agsal) emitió este 7 de septiembre un aviso de alerta para informar a la ciudadanía sobre retrasos en el servicio de agua potable en diversas zonas de la ciudad.

La empresa explicó que la problemática se debe a intermitencias en el suministro de energía eléctrica, las cuales han afectado la operación de algunas fuentes de abastecimiento.

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De acuerdo con el reporte de Agsal, la inestabilidad en el suministro eléctrico puede generar retrasos en la distribución de agua potable en los sectores Centro, Sur y Poniente.

La operadora señaló que los pozos requieren un suministro constante de energía eléctrica para realizar tanto la extracción como la conducción del agua potable.

Por ello, las fallas o variaciones en el servicio eléctrico pueden provocar interrupciones en los equipos de bombeo, lo que modifica los horarios y las presiones habituales de suministro en los hogares de estos sectores.

Ante esta situación, Aguas de Saltillo exhortó a los usuarios de las zonas afectadas a realizar un uso responsable del agua que tengan almacenada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/concluye-agsal-reparacion-de-linea-de-agua-servicio-se-restablecera-gradualmente-al-norte-de-saltillo-CG23160525

La medida busca ayudar a conservar las reservas domésticas mientras se estabiliza el suministro de energía eléctrica y se normaliza de manera gradual el servicio de agua potable.

Para dudas, reportes o aclaraciones, la ciudadanía puede comunicarse a través de los canales oficiales de atención de Agsal: la línea telefónica 073, el Centro de Atención Telefónica 844 438 0199 y el portal aguasdesaltillo.com.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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