Centro, sur y poniente tendrán retraso en el servicio de agua potable en Saltillo por fallas en el suministro eléctrico

La operadora Aguas de Saltillo (Agsal) emitió este 7 de septiembre un aviso de alerta para informar a la ciudadanía sobre retrasos en el servicio de agua potable en diversas zonas de la ciudad. La empresa explicó que la problemática se debe a intermitencias en el suministro de energía eléctrica, las cuales han afectado la operación de algunas fuentes de abastecimiento.

De acuerdo con el reporte de Agsal, la inestabilidad en el suministro eléctrico puede generar retrasos en la distribución de agua potable en los sectores Centro, Sur y Poniente. La operadora señaló que los pozos requieren un suministro constante de energía eléctrica para realizar tanto la extracción como la conducción del agua potable. Por ello, las fallas o variaciones en el servicio eléctrico pueden provocar interrupciones en los equipos de bombeo, lo que modifica los horarios y las presiones habituales de suministro en los hogares de estos sectores. Ante esta situación, Aguas de Saltillo exhortó a los usuarios de las zonas afectadas a realizar un uso responsable del agua que tengan almacenada.

La medida busca ayudar a conservar las reservas domésticas mientras se estabiliza el suministro de energía eléctrica y se normaliza de manera gradual el servicio de agua potable. Para dudas, reportes o aclaraciones, la ciudadanía puede comunicarse a través de los canales oficiales de atención de Agsal: la línea telefónica 073, el Centro de Atención Telefónica 844 438 0199 y el portal aguasdesaltillo.com.