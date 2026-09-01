¿Cine mexicano gratis en Saltillo? MUSAVE proyectará cuatro grandes películas en septiembre

Desde el clásico de Luis Buñuel Los olvidados hasta Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, cuatro películas del cine mexicano podrán verse de manera gratuita durante septiembre en el Museo de las Aves de México (MUSAVE), en Saltillo. El recinto anunció a través de sus redes sociales la realización de Anidando Cine: Ciclo de Cine Mexicano, una programación que reunirá producciones estrenadas entre 1950 y 2000 y que tendrá funciones los días 9, 17, 23 y 30 de septiembre.

La primera proyección será Los olvidados, dirigida por Luis Buñuel y estrenada en 1950, programada para el miércoles 9 de septiembre a las 17:00 horas. El ciclo continuará el jueves 17 de septiembre con Cronos, película de 1993 dirigida por Guillermo del Toro. Posteriormente, el miércoles 23 será proyectada El castillo de la pureza, cinta de Arturo Ripstein estrenada en 1972. Para cerrar la programación, el miércoles 30 de septiembre llegará Amores perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu y estrenada en 2000. Todas las funciones comenzarán a las 17:00 horas.

De acuerdo con la publicación difundida por el MUSAVE, Anidando Cine busca acercar al público a una selección de películas que forman parte de la historia y la cultura cinematográfica de México. Las cuatro proyecciones se realizarán en el auditorio del Museo de las Aves de México y la entrada será libre, aunque el acceso estará sujeto a la disponibilidad de lugares debido a que el cupo es limitado. El MUSAVE se encuentra en la calle Hidalgo, esquina con Bolívar #151, en la Zona Centro de Saltillo.