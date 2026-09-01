Vecinos proponen política integral del agua para Saltillo

Con la intención de que el abastecimiento de agua, la captación de lluvia y la prevención de inundaciones sean atendidos como parte de una misma estrategia, la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo presentó este martes una propuesta de política pública para la gestión integral del agua. La propuesta fue presentada durante la segunda mesa de trabajo entre representantes vecinales y el Ayuntamiento de Saltillo, realizada en el Auditorio de la Unidad Administrativa Municipal, donde participaron también académicos, funcionarios municipales y representantes de Aguas de Saltillo.

En la reunión estuvo presente Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, acompañado por integrantes del organismo, entre ellos Gabriel Vega, así como el hidrólogo municipal Rubén Rivera. García ocupa la gerencia general de la paramunicipal desde 2024. La organización, integrada por vecinos de distintos sectores de la ciudad, planteó que la problemática del agua debe abordarse desde diferentes frentes y con participación de ciudadanía, academia, autoridades y organismos operadores. Uno de los principales planteamientos fue establecer grupos de trabajo permanentes con Aguas de Saltillo para atender problemas relacionados con la continuidad y presión del servicio, además de impulsar mecanismos que permitan aprovechar el agua de lluvia. PROPUESTAS CIUDADANAS Entre las propuestas destaca establecer una política de captación pluvial para nuevos desarrollos habitacionales, comerciales e industriales, mediante sistemas de almacenamiento, infiltración o aprovechamiento del agua de lluvia. Los vecinos también plantearon que existan incentivos para quienes incorporen este tipo de infraestructura y que los nuevos proyectos urbanos contemplen mecanismos de captación desde su autorización. La segunda vertiente está relacionada con los arroyos de Saltillo. La organización señaló que la obstrucción, invasión y acumulación de residuos en algunos cauces representan un problema tanto para el comportamiento del agua durante las lluvias como para la seguridad de las zonas habitacionales. Por ello propuso recuperar cauces, establecer zonas de infiltración, rehabilitar infraestructura pluvial y delimitar las áreas de riesgo para evitar nuevas construcciones en zonas que históricamente han funcionado como cauces o áreas de escurrimiento. También se planteó instalar sensores y sistemas de alerta temprana que permitan advertir a la población cuando aumenten los niveles de agua en determinados puntos. La propuesta incluye además la participación de los propios vecinos mediante brigadas para la limpieza y vigilancia de arroyos, mapas comunitarios de riesgo y rutas de evacuación. Otro de los documentos presentados durante la mesa plantea crear una política pública específica para mejorar la continuidad del servicio de agua. Entre las acciones propuestas se encuentran un sistema único para reportar fallas, alertas a vecinos, tiempos máximos de atención, rutas de pipas y mecanismos para priorizar escuelas, centros de salud y hogares en situación vulnerable cuando se presenten interrupciones. También se planteó modernizar infraestructura, sustituir tuberías en puntos críticos, fortalecer la sectorización de la red, atender fugas y establecer mecanismos de participación ciudadana para dar seguimiento a indicadores del servicio. La organización propuso además crear un Consejo Ciudadano del Agua con participación de vecinos, academia y sectores productivos y ambientales, con la finalidad de revisar indicadores, inversiones y tiempos de respuesta.

PROYECTO PARA EL ARROYO CEBALLOS Como parte de las propuestas se presentó un proyecto piloto para recuperar una vialidad y el tramo del Arroyo Ceballos, cuyo cauce baja desde la zona norte, sur y oriente, para cruzar hacia el norte pasando cerca de la Universidad del Valle de México, el Club Campestre y La Aurora. Este contempla rehabilitación de las calles y banquetas, iluminación, señalización, infraestructura para conducir el agua de lluvia y trabajos de protección de taludes y del cauce. La propuesta contempla también limpieza del arroyo, estabilización mediante soluciones ambientales y participación de los habitantes en acciones de mantenimiento y vigilancia. Los vecinos plantearon que este proyecto pueda servir posteriormente como modelo para otros puntos de Saltillo que enfrentan problemas similares. AGSAL PIDE VALIDAR INFORMACIÓN Durante la reunión, representantes de Aguas de Saltillo señalaron que varios de los temas planteados ya forman parte de las líneas de trabajo del organismo, particularmente en materia de eficiencia, tecnología, atención de fugas y búsqueda de alternativas para mejorar el servicio. Sin embargo, también apuntaron que parte de la información presentada por los vecinos requiere revisión y actualización, por lo que consideraron necesario separar los problemas de acuerdo con la responsabilidad que corresponde a cada autoridad. En la mesa se explicó que algunos asuntos corresponden directamente al organismo operador y al Municipio, mientras que otros relacionados con cauces, infraestructura o regulación pueden involucrar a autoridades estatales o federales. Aguas de Saltillo también destacó que la disponibilidad de recursos obliga a establecer prioridades y determinar cuáles propuestas tienen mayor impacto social, ambiental y económico, además de revisar su viabilidad técnica y financiera. Asimismo, solicitaron que, para las siguientes reuniones, los documentos sean entregados con anticipación para poder analizarlos con mayor profundidad.

La Organización de Vecinas y Vecinos insistió en que el objetivo de las mesas es avanzar de los diagnósticos a una metodología de trabajo con seguimiento y participación ciudadana. Con ello, la segunda mesa concluyó con el compromiso de continuar revisando las propuestas y definir cuáles pueden convertirse en acciones concretas para mejorar la gestión del agua, reducir riesgos de inundación y fortalecer la participación de los habitantes de Saltillo.