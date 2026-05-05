Ciudad Judicial en Saltillo mejora atención; plantean incorporar centro de convivencia familiar

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    Ciudad Judicial en Saltillo mejora atención; plantean incorporar centro de convivencia familiar
    El Poder Judicial implementó un esquema administrativo distinto en la nueva sede, de acuerdo con su titular. CORTESÍA

Según el magistrado Miguel Mery, el modelo concentra servicios, pero aún falta un espacio para convivencias supervisadas

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, afirmó que la nueva Ciudad Judicial en Saltillo, ha generado una percepción positiva entre usuarios y personal administrativo.

De acuerdo con el funcionario, la infraestructura ha facilitado la atención ciudadana al concentrar servicios en un solo espacio. “Se llevan una muy buena impresión de las instalaciones, de tener todos los servicios en un solo lugar”, señaló.

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No obstante, indicó que aún existe una necesidades pendientes para completar la oferta en ese sector. “Lo único que nos falta es que podamos tener un centro de convivencia para padres que requieren convivencia supervisada”, dijo.

Según Mery Ayup, este tipo de espacios sería relevante para familias de Saltillo y Arteaga, debido a la demanda existente en procesos judiciales. “Es una alta, altísima demanda en cuanto a sentencias y acuerdos que se dictan para que las convivencias sean supervisadas”, afirmó.

El magistrado estimó que la carga en esta materia representa un porcentaje considerable dentro de los casos que atienden. “Podría decir que estamos arriba del 60% en convivencias, 50% pues en un principio son supervisadas”, explicó.

También señaló que, desde la institución, se prioriza el bienestar de niñas, niños y adolescentes en este tipo de procesos “Verificamos siempre que los hijos puedan tener la prioridad. De nosotros, es el interés superior, el del menor y que puedan convivir con papá, con mamá”, expresó.

$!Usuarios realizan trámites en la Ciudad Judicial de Saltillo, que concentra servicios en un mismo espacio, según autoridades.
Usuarios realizan trámites en la Ciudad Judicial de Saltillo, que concentra servicios en un mismo espacio, según autoridades. CORTESÍA

Sobre el funcionamiento del complejo, indicó que no se trata únicamente de un cambio en infraestructura, sino de un modelo distinto de operación administrativa. “No hicimos juzgados tradicionales de un juez, 3 secretarios, 3 actuarios. Hicimos un modelo de reestructuración administrativa importante”, comentó.

Finalmente, agregó que estos procesos se desarrollan con apoyo de otras instituciones. “Lo que se hace es con el apoyo de los DIF, con el apoyo de la procuraduría de las niñas y los niños”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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