Busca Jericó Abramo recursos federales para infraestructura y puentes ferroviarios

El legislador afirmó que existe la necesidad de un proyecto integral que combine infraestructura y educación vial, con el fin de reducir percances entre trenes y vehículos en la ciudad.

Ante la racha de accidentes en los cruces de Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles, en Saltillo , el diputado federal Jericó Abramo Masso anunció que gestionará el regreso de inversiones para puentes de convivencia ferroviaria.

“Necesitamos tres cosas: que regresen las inversiones para puentes de convivencia ferroviaria, fomentar la cultura vial porque no podemos jugarle carreras al tren y traer más presupuesto para infraestructura en coordinación con los tres niveles de gobierno”, señaló.

Abramo Masso comentó que la saturación de las autopistas y la falta de capacitación en licencias han derivado en tragedias recientes. Por ello, dijo, presentará una iniciativa en el Congreso federal que no solo busque recursos para obras físicas, sino que incluya un enfoque en educación y seguridad en las vías generales de comunicación.

Respecto al transporte de carga, el legislador fue enfático sobre los riesgos del doble semirremolque en zonas con pendientes pronunciadas.

“El tema del doble semirremolque tiene que sacarse de las vías de cuota o establecer horarios para circular, porque la saturación del tráfico las hace inoperantes”, puntualizó.

CUESTIONA USO DE AFORES

En el ámbito legislativo, Jericó Abramo alertó sobre las reformas que pretenden utilizar ahorros de los trabajadores para vivienda social.

“Van a tomar sus recursos, sus ahorros, y los van a usar de las Afores para hacer vivienda... el tema es quién le va a cubrir el riesgo a los trabajadores y el dinero que tantos años les tocó ahorrar”, cuestionó.

El diputado calificó la situación financiera del país como grave. Señaló que el presupuesto de 2026 depende en gran medida del endeudamiento.