Busca Jericó Abramo recursos federales para infraestructura y puentes ferroviarios
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El legislador coahuilense advierte sobre el estancamiento económico de México y la urgencia de inversión técnica
Ante la racha de accidentes en los cruces de Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles, en Saltillo, el diputado federal Jericó Abramo Masso anunció que gestionará el regreso de inversiones para puentes de convivencia ferroviaria.
El legislador afirmó que existe la necesidad de un proyecto integral que combine infraestructura y educación vial, con el fin de reducir percances entre trenes y vehículos en la ciudad.
“Necesitamos tres cosas: que regresen las inversiones para puentes de convivencia ferroviaria, fomentar la cultura vial porque no podemos jugarle carreras al tren y traer más presupuesto para infraestructura en coordinación con los tres niveles de gobierno”, señaló.
Abramo Masso comentó que la saturación de las autopistas y la falta de capacitación en licencias han derivado en tragedias recientes. Por ello, dijo, presentará una iniciativa en el Congreso federal que no solo busque recursos para obras físicas, sino que incluya un enfoque en educación y seguridad en las vías generales de comunicación.
Respecto al transporte de carga, el legislador fue enfático sobre los riesgos del doble semirremolque en zonas con pendientes pronunciadas.
“El tema del doble semirremolque tiene que sacarse de las vías de cuota o establecer horarios para circular, porque la saturación del tráfico las hace inoperantes”, puntualizó.
CUESTIONA USO DE AFORES
En el ámbito legislativo, Jericó Abramo alertó sobre las reformas que pretenden utilizar ahorros de los trabajadores para vivienda social.
“Van a tomar sus recursos, sus ahorros, y los van a usar de las Afores para hacer vivienda... el tema es quién le va a cubrir el riesgo a los trabajadores y el dinero que tantos años les tocó ahorrar”, cuestionó.
El diputado calificó la situación financiera del país como grave. Señaló que el presupuesto de 2026 depende en gran medida del endeudamiento.
Según dijo, de cada 10 pesos del presupuesto, 2.2 corresponden a deuda, lo que pone en riesgo la credibilidad financiera de México ante aseguradoras y organismos internacionales.
Asimismo, lamentó el estado de las finanzas públicas tras el reporte del INEGI, que muestra una caída del 0.8 por ciento en el PIB.
“México ya está en un momento de estancamiento económico; no es recesión todavía, pero es un estancamiento. No estamos creciendo, ya estamos decreciendo y eso es peligroso”, advirtió.
Finalmente, el legislador llamó a dejar de lado la narrativa ideológica y enfocarse en la infraestructura productiva que requiere el país.
Aseguró que la responsabilidad del nulo crecimiento recae en la actual administración, por lo que urgió a invertir en hospitales, carreteras y puertos para generar riqueza real.