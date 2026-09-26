Clausuran palapa en la colonia Australia de Saltillo por incumplir permisos y medidas de seguridad

La acción se llevó a cabo en un establecimiento sin nombre visible localizado sobre la calle Francisco Narro, como parte del Operativo Bares, Cantinas y Palapas, implementado por el Gobierno Municipal para verificar las condiciones en las que operan este tipo de establecimientos.

Una palapa ubicada en la colonia Australia fue clausurada durante un operativo de inspección realizado por autoridades municipales de Saltillo , luego de detectarse irregularidades relacionadas con su documentación y el cumplimiento de disposiciones para su funcionamiento.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el negocio había recibido previamente una notificación para que iniciara su proceso de regularización; sin embargo, no cumplió con los requerimientos establecidos.

Ante esta situación, personal de las áreas participantes procedió a colocar sellos de clausura en el inmueble por diversos incumplimientos detectados durante la revisión.

El operativo fue encabezado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de elementos de la Policía Municipal de Saltillo, el Grupo de Reacción Sureste y la Dirección de Alcoholes.

También intervinieron inspectores de Protección Civil y Desarrollo Urbano, dependencias que colocaron los sellos correspondientes al detectar faltas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de establecimientos deben cumplir con diferentes requisitos para poder operar, entre ellos contar con la documentación y permisos correspondientes, además de disponer de equipo y medidas de seguridad para proteger a sus clientes.

Entre las disposiciones que son revisadas durante estos operativos también se encuentran la señalización, los aforos permitidos, los horarios de funcionamiento y los límites establecidos para el volumen de la música.

El Gobierno Municipal indicó que las inspecciones continuarán como parte de las acciones encaminadas a verificar que bares, cantinas y palapas cumplan con la normatividad y ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad a las personas que acuden a estos espacios.