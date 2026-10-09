Coahuila: Fortalece Cobac educación digital con alianza tecnológica con Google

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Coahuila: Fortalece Cobac educación digital con alianza tecnológica con Google
    El Cobac gestionó 13 mil licencias para correos institucionales como parte de las acciones para fortalecer la comunicación y el acceso a herramientas digitales. CORTESÍA

La institución incorpora herramientas para la comunidad escolar y suma más de 13 mil accesos a Canva Education para impulsar el aprendizaje digital

El Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac) impulsa una alianza de colaboración con Google para ampliar el acceso a herramientas tecnológicas, fortalecer las competencias digitales y modernizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Como parte de estas acciones, la institución gestionó 13 mil licencias para correos electrónicos institucionales, con el propósito de mejorar la comunicación oficial y facilitar el uso de recursos digitales en las actividades académicas y administrativas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-convoca-uadec-a-postular-candidatas-al-reconocimiento-a-la-mujer-universitaria-2026-2027-OF24037018

Además, el Cobac participa en el proyecto Canva Education, promovido por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), que cuenta con 13 mil 75 licencias autorizadas, de las cuales 12 mil 417 están destinadas a estudiantes. La incorporación del alumnado a esta plataforma se encuentra en proceso.

IMPULSAN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIGITAL

La colaboración contempla también actividades de capacitación y certificación para docentes, directivos y personal académico, a fin de ampliar sus habilidades tecnológicas y favorecer la integración de herramientas digitales en las aulas.

$!La colaboración contempla capacitación y certificación digital para docentes, directivos y personal académico del Colegio de Bachilleres de Coahuila.
La colaboración contempla capacitación y certificación digital para docentes, directivos y personal académico del Colegio de Bachilleres de Coahuila. CORTESÍA

El director general del Cobac, Leonardo Jiménez Camacho, señaló que el acercamiento con Google representa un avance para responder a las necesidades actuales de la educación media superior.

“En Cobac estamos convencidos de que la tecnología debe ser una aliada para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta colaboración con Google nos permite acercar herramientas digitales a nuestra comunidad educativa y fortalecer las competencias de nuestros docentes y estudiantes”, expresó.

Jiménez Camacho indicó que estas acciones están alineadas con las prioridades educativas de Coahuila, entre ellas elevar la calidad de la enseñanza, promover la innovación y ampliar las oportunidades de acceso a recursos tecnológicos para las y los jóvenes.

$!La institución cuenta con 13 mil 75 licencias autorizadas para Canva Education, de las cuales 12 mil 417 corresponden a estudiantes.
La institución cuenta con 13 mil 75 licencias autorizadas para Canva Education, de las cuales 12 mil 417 corresponden a estudiantes. CORTESÍA

BUSCAN FORTALECER EL APRENDIZAJE

La incorporación de plataformas digitales busca generar mejores condiciones para el aprendizaje, facilitar las tareas académicas y administrativas y fortalecer la preparación de estudiantes y docentes ante las exigencias de un entorno laboral y educativo cada vez más tecnológico.

Con estas iniciativas, el Cobac busca avanzar hacia un modelo educativo que aproveche las herramientas digitales para ampliar las oportunidades de formación y contribuir al desarrollo integral de su comunidad escolar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alumnos
Educación
Plataformas Digitales

Organizaciones


Google
Cobac

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Piedrita en el camino

Piedrita en el camino
Sorpresa. La visita a MARCO llevó al autor a recorrer las exposiciones de la Colección FEMSA y de Gabriel de la Mora.

Cultura y Pop: MARCO
true

POLITICÓN: ‘Nuevo dueño’ de AHMSA, de la promesa de multiplicar la producción a pedir prórroga

El Toyota Camry terminó volcado sobre la lateral del bulevar Fundadores, en la colonia Zaragoza.

Vuelca conductor tras chocar contra luminaria al oriente de Saltillo
Con los nuevos horarios, los pasajeros pueden salir después de su jornada laboral o viajar desde la noche anterior para atender compromisos al día siguiente.

Saltillo-AIFA: primer vuelo nocturno despega con 70% de ocupación
La Selección Mexicana Femenil, encabezada por Jacqueline Ovalle y Charlyn Corral, enfrentará a Jamaica en el Estadio Victoria como parte de su preparación rumbo al Campeonato Concacaf W.

México vs Jamaica: Tri Femenil afronta su última prueba rumbo al Mundial 2027; horario y transmisión
El presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes, anuncia que Navanethem ‘Navi’ Pillay recibirá el Premio Nobel de la Paz 2026 en el Instituto Nobel de Oslo, Noruega.

Arremete Trump contra el Comité del Nobel de la Paz por no concederle a él el galardón y sanciona a la Corte Penal Internacional

Esta actualización llega apenas cuatro días después de que los abogados de Pike declararan que se la consideraba con muerte cerebral.

Christa Pike vuelve a caminar y comer tras la fallida ejecución en Tennessee