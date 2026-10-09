Coahuila: Fortalece Cobac educación digital con alianza tecnológica con Google

El Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac) impulsa una alianza de colaboración con Google para ampliar el acceso a herramientas tecnológicas, fortalecer las competencias digitales y modernizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como parte de estas acciones, la institución gestionó 13 mil licencias para correos electrónicos institucionales, con el propósito de mejorar la comunicación oficial y facilitar el uso de recursos digitales en las actividades académicas y administrativas.

Además, el Cobac participa en el proyecto Canva Education, promovido por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), que cuenta con 13 mil 75 licencias autorizadas, de las cuales 12 mil 417 están destinadas a estudiantes. La incorporación del alumnado a esta plataforma se encuentra en proceso. IMPULSAN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIGITAL La colaboración contempla también actividades de capacitación y certificación para docentes, directivos y personal académico, a fin de ampliar sus habilidades tecnológicas y favorecer la integración de herramientas digitales en las aulas.

El director general del Cobac, Leonardo Jiménez Camacho, señaló que el acercamiento con Google representa un avance para responder a las necesidades actuales de la educación media superior. “En Cobac estamos convencidos de que la tecnología debe ser una aliada para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta colaboración con Google nos permite acercar herramientas digitales a nuestra comunidad educativa y fortalecer las competencias de nuestros docentes y estudiantes”, expresó. Jiménez Camacho indicó que estas acciones están alineadas con las prioridades educativas de Coahuila, entre ellas elevar la calidad de la enseñanza, promover la innovación y ampliar las oportunidades de acceso a recursos tecnológicos para las y los jóvenes.

BUSCAN FORTALECER EL APRENDIZAJE La incorporación de plataformas digitales busca generar mejores condiciones para el aprendizaje, facilitar las tareas académicas y administrativas y fortalecer la preparación de estudiantes y docentes ante las exigencias de un entorno laboral y educativo cada vez más tecnológico. Con estas iniciativas, el Cobac busca avanzar hacia un modelo educativo que aproveche las herramientas digitales para ampliar las oportunidades de formación y contribuir al desarrollo integral de su comunidad escolar.