Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38
    El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Los agremiados denuncian deficiencias en clínicas, viviendas y el seguro de retiro, lo que refleja insatisfacción en la seguridad social

Maestros jubilados y pensionados han emitido un boletín de prensa, donde se incluyen trabajadores activos de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para expresar su inconformidad hacia el trabajo de su líder sindical, Isela Licerio Luévano.

En el comunicado dirigido a la Secretaria General, Prof. Isela Licerio Luévano, se solicita que cumpla con un compromiso de campaña crucial: realizar una consulta para la ratificación o revocación del mandato del Comité Ejecutivo Seccional (CES).

TE PUEDE INTERESAR: Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025

La demanda surge en octubre de 2025, cuando han transcurrido casi tres años de la gestión sindical.

El profesor Gustavo García ha indicado que el desempeño del Comité Ejecutivo Seccional, encabezado por la Prof. Licerio Luévano, “no ha respondido satisfactoriamente a las expectativas de la base”.

INCUMPLIMIENTO

Los agremiados indican que, en diciembre de 2022, durante su campaña para ser electa como Secretaria General de la Sección 38, Isela Licerio firmó 10 compromisos, los cuales, aseguran, han sido incumplidos hasta la fecha.

Entre estos compromisos destaca la promesa específica de: “Realizar una consulta, una vez transcurrida la mitad de nuestra gestión, para preguntar a los agremiados si aprueban o no los resultados obtenidos, y en caso de no favorecernos, presentaremos la renuncia a nuestros puestos en la Directiva Sindical ante el Comité Ejecutivo Nacional, para que este proceda a convocar la elección de una nueva Dirigencia Seccional”.

SEGURIDAD SOCIAL

El documento público y dirigido a la maestra Licerio enfatiza que el incumplimiento de los compromisos citados y las ofertas de campaña ha generado una decepción entre los agremiados.

“Esta insatisfacción se siente con particular fuerza en dos rubros principales: la seguridad social y el tema salarial, al indicar que no se ha visto avance en el saneamiento de las finanzas relacionadas con servicios a los que tienen derecho”.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL

El profesor Gustavo García ha señalado que hay problemas graves y carencias en las clínicas, en las viviendas, así como en el seguro y retiro.

Por lo anterior, los trabajadores activos y pensionados demandan a la Secretaria General que “honre su palabra” y cumpla a la brevedad el compromiso de realizar la consulta a la base para ratificar o revocar el mandato otorgado al Comité Ejecutivo Seccional.

Temas


Compromisos
Destitución
Maestros

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SNTE

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38