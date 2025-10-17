Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38

Maestros jubilados y pensionados han emitido un boletín de prensa, donde se incluyen trabajadores activos de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para expresar su inconformidad hacia el trabajo de su líder sindical, Isela Licerio Luévano.

En el comunicado dirigido a la Secretaria General, Prof. Isela Licerio Luévano, se solicita que cumpla con un compromiso de campaña crucial: realizar una consulta para la ratificación o revocación del mandato del Comité Ejecutivo Seccional (CES).

TE PUEDE INTERESAR: Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025

La demanda surge en octubre de 2025, cuando han transcurrido casi tres años de la gestión sindical.

El profesor Gustavo García ha indicado que el desempeño del Comité Ejecutivo Seccional, encabezado por la Prof. Licerio Luévano, “no ha respondido satisfactoriamente a las expectativas de la base”.

INCUMPLIMIENTO

Los agremiados indican que, en diciembre de 2022, durante su campaña para ser electa como Secretaria General de la Sección 38, Isela Licerio firmó 10 compromisos, los cuales, aseguran, han sido incumplidos hasta la fecha.

Entre estos compromisos destaca la promesa específica de: “Realizar una consulta, una vez transcurrida la mitad de nuestra gestión, para preguntar a los agremiados si aprueban o no los resultados obtenidos, y en caso de no favorecernos, presentaremos la renuncia a nuestros puestos en la Directiva Sindical ante el Comité Ejecutivo Nacional, para que este proceda a convocar la elección de una nueva Dirigencia Seccional”.

SEGURIDAD SOCIAL

El documento público y dirigido a la maestra Licerio enfatiza que el incumplimiento de los compromisos citados y las ofertas de campaña ha generado una decepción entre los agremiados.

“Esta insatisfacción se siente con particular fuerza en dos rubros principales: la seguridad social y el tema salarial, al indicar que no se ha visto avance en el saneamiento de las finanzas relacionadas con servicios a los que tienen derecho”.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Fiscalía de Coahuila un muerto, un herido y tres detenidos tras enfrentamientos en límites con NL

El profesor Gustavo García ha señalado que hay problemas graves y carencias en las clínicas, en las viviendas, así como en el seguro y retiro.

Por lo anterior, los trabajadores activos y pensionados demandan a la Secretaria General que “honre su palabra” y cumpla a la brevedad el compromiso de realizar la consulta a la base para ratificar o revocar el mandato otorgado al Comité Ejecutivo Seccional.