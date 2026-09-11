Coahuila y Saltillo son lideres en seguridad: Javier Díaz; destacan estrategia ante estudiantes

Durante la conferencia “A Coahuila lo Cuidamos Todos”, autoridades estatales y municipales destacaron la estrategia de seguridad implementada en la entidad y la coordinación entre corporaciones para mantener a Coahuila como el estado más seguro del país y a Saltillo como la capital más segura de México. El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; el senador Gabriel Elizondo Pérez; el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, y el titular de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones Arsuaga, participaron en el encuentro realizado en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECyTEC) “Joaquín Arizpe de la Maza”.

Durante sus intervenciones, los funcionarios señalaron que el denominado Modelo Coahuila ha permitido fortalecer la coordinación en materia de seguridad y, de acuerdo con lo expuesto, contribuir a mejores condiciones para la población y a una mayor competitividad de la entidad. Javier Díaz González señaló que el Municipio trabaja bajo el modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante coordinación con la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. “Vemos lo que pasa en Zacatecas, Michoacán, en diferentes partes del país donde la raza no puede salir de sus casas o donde no puede transitar a las escuelas, pero aquí buscamos siempre cómo blindar a Saltillo y a Coahuila para seguir consolidando a Coahuila como el estado más seguro de nuestro país y a Saltillo como la capital más segura de México”, dijo. El alcalde informó que actualmente existen más de 670 grupos de WhatsApp vinculados a estrategias de comunicación y seguridad, con alrededor de 140 mil ciudadanos, e invitó a estudiantes y familias a incorporarse.

Por su parte, el senador Gabriel Elizondo Pérez reconoció el trabajo de las autoridades locales y estatales y señaló que la seguridad alcanzada en Coahuila debe mantenerse mediante coordinación y recursos. “Con el liderazgo de nuestro Gobernador, Manolo Jiménez Salinas, hoy Coahuila vive una realidad distinta. Hace poco más de 10 años enfrentábamos momentos muy difíciles , por eso debemos valorar y cuidar la seguridad que hemos construido entre coahuilenses. Desde el Senado seguiremos trabajando en equipo para fortalecer la seguridad, impulsar el empleo y seguir haciendo de Coahuila un mejor lugar para vivir.”

Elizondo Pérez sostuvo que la seguridad requiere trabajo permanente y reiteró su compromiso de impulsar desde el Senado acciones para fortalecer a las policías locales y dotar a los municipios de mejores herramientas para la protección de las familias. El fiscal Federico Fernández Montañez señaló que la estrategia estatal permite que los jóvenes puedan estudiar y desarrollarse en un entorno de orden y tranquilidad. También destacó la coordinación con el Municipio de Saltillo y el trabajo del Senado en materia de leyes y políticas públicas relacionadas con seguridad. La conferencia tuvo como objetivo generar confianza entre estudiantes mediante grupos ciudadanos de seguridad dirigidos a jóvenes y docentes, además de presentar estrategias de prevención.

Azucena Ramos Ramos, directora general del CECyTEC en Coahuila, señaló que la coordinación estatal en materia de seguridad permite a los estudiantes desarrollarse en un entorno estable y acceder a mejores oportunidades profesionales. Asimismo, recordó que semanas atrás Javier Díaz acudió al plantel y se comprometió a construir una techumbre. Indicó que personal municipal ya realizó las mediciones correspondientes. “Javier Díaz es un alcalde que cumple y que está cercano a la juventud”, destacó.