Javier Díaz destaca inversión hídrica, movilidad y rehabilitación de parques en Saltillo

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    Javier Díaz destaca inversión hídrica, movilidad y rehabilitación de parques en Saltillo
    Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, informó sobre las gestiones para recuperar recursos destinados a infraestructura hídrica. ARCHIVO

Javier Díaz González informó sobre las gestiones para recuperar 90 millones de pesos destinados al acueducto, rechazó el “pasaporte turístico” de Nuevo León y destacó avances en espacios públicos y movilidad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer una serie de acciones enfocadas en infraestructura hídrica, la postura regional frente a medidas viales de Nuevo León y el seguimiento a los programas sociales de movilidad en la capital coahuilense.

En materia de presupuesto, el edil informó que mantiene gestiones ante la Comisión Nacional del Agua para recuperar un recurso estimado en 90 millones de pesos del Proder y Prosanear, los cuales busca destinar a la construcción del acueducto para beneficiar al sector surponiente.

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“Le dije, pues esa es la idea, o sea, esa idea es poder incorporar un porcentaje de eso al acueducto y lo demás lo podemos ver como obra pública financiada y poder pagarlo en el transcurso de los siguientes meses”, detalló el munícipe sobre el proyecto.

RECHAZO AL ‘PASAPORTE TURÍSTICO’ DE NL

Respecto a la propuesta del “pasaporte turístico” en la entidad vecina de Nuevo León, el alcalde respaldó los pronunciamientos del gobernador Manolo Jiménez Salinas y calificó la medida como un acto inconstitucional con afán recaudatorio que frena la competitividad.

Díaz González advirtió que la medida afectará el libre tránsito diario de trabajadores, estudiantes y usuarios que se desplazan hacia el área metropolitana de Monterrey o al Aeropuerto Internacional.

“Sí, mira, el tráfico no solamente de móviles, sino de actividad económica, de estudiantes, de proveedores, de todo tipo de gente que va al tema turístico, que va de tránsito nada más para llegar al aeropuerto, pues todo eso va a frenar”, declaró el presidente municipal.

En el ámbito del desarrollo comunitario, el edil resaltó la sinergia con la iniciativa privada dentro del programa “Activa tu parque”, que permitió la rehabilitación de la plaza pública en la colonia Colinas del Sur, en beneficio de miles de vecinos.

“Algo bien importante es lo que estaba comentando, cómo este tipo de espacios nos están ayudando a poder generar una mejor comunidad, cómo poder fortalecer el tejido social, el tejido familiar a través del deporte, de la cultura”, enfatizó el munícipe.

AVANCES EN MOVILIDAD URBANA

Por último, al cumplirse el primer año de operaciones de las rutas “Aquí vamos”, Díaz González confirmó una respuesta favorable de los usuarios por el impacto en la economía familiar y el incremento en el pasaje de las rutas alimentadoras.

El alcalde concluyó asegurando que exigirán a la empresa concesionaria mantener las unidades en óptimas condiciones, garantizando servicios de internet, climatización y la constante capacitación de los choferes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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