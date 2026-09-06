Alumnos convierten sus habilidades en oportunidades gracias al taller ‘Amor por aprender’ en Saltillo

Lo que comenzó como una capacitación terminó convertido en una oportunidad para mostrar y vender lo aprendido. Alumnos de los talleres del DIF Saltillo participaron este domingo en la primera Expo Talleres “Amor por Aprender”, realizada en Paseo Capital, donde exhibieron productos elaborados durante los últimos meses. La exposición reunió trabajos de distintas áreas, desde chocolatería, pastelería y bisutería hasta carpintería, corte y confección, pintura, electricidad, maquillaje, floristería y elaboración de velas, entre otras actividades.

Además de mostrar sus habilidades, los participantes tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos directamente a los visitantes, con lo que los talleres buscan convertirse en una alternativa para desarrollar conocimientos que puedan traducirse en ingresos adicionales. Actualmente, el DIF Saltillo cuenta con 49 talleres laborales y artísticos distribuidos en sus instalaciones, el Centro de los Grandes, seis centros comunitarios y tres Centros de Atención Múltiple. En conjunto, la oferta alcanza a 960 alumnos. Durante la jornada también se destacó la importancia de que quienes participan en estos cursos puedan llevar lo aprendido más allá de las aulas y utilizar sus conocimientos para iniciar algún emprendimiento o fortalecer una actividad económica.

La expo se desarrolló en Saltillo en el Centro Histórico, donde ciudadanos pudieron conocer de primera mano los artículos elaborados por los participantes y adquirir algunos de ellos. Más allá de la exhibición, el encuentro sirvió para mostrar el resultado del trabajo realizado en los talleres y el potencial que tienen distintas habilidades prácticas y artísticas para convertirse en una fuente de ingresos.