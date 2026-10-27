Frenan adolescentes para evitar choque, derrapan y terminan contra camioneta en Saltillo

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    Frenan adolescentes para evitar choque, derrapan y terminan contra camioneta en Saltillo
    Los jóvenes derraparon aproximadamente 10 metros antes de impactarse contra una camioneta. ULISES MARTÍNEZ

Leilani Guadalupe comenzó a sentirse mal y estuvo a punto de desmayarse tras el percance, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron en ambulancia al Hospital General

Dos adolescentes de 16 años resultaron lesionados luego de participar en un accidente vial sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la calle Cristóbal Perea, en la colonia Nueva Imagen II en Saltillo.

Los jóvenes, identificados como Leilani Guadalupe y Kevin Daniel, viajaban en un vehículo de dos ruedas cuando una camioneta conducida por Juan Pablo, de 40 años, presuntamente se atravesó en su camino al intentar ingresar a la colonia, quitándoles el derecho de paso.

Ignora señal de alto, choca y lesiona a conductora en Saltillo
$!El percance ocurrió a la altura de la calle Cristóbal Perea, en la colonia Nueva Imagen II, en Saltillo.
El percance ocurrió a la altura de la calle Cristóbal Perea, en la colonia Nueva Imagen II, en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, al percatarse de la maniobra de la camioneta, los adolescentes frenaron para evitar el impacto; sin embargo, derraparon aproximadamente 10 metros antes de terminar chocando contra la unidad.

Tras el reporte del accidente, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a ambos menores y valorar las lesiones que presentaban. Los jóvenes fueron atendidos por el personal de emergencia, que determinó la necesidad de atención médica para Leilani.

$!Leilani Guadalupe fue trasladada en ambulancia al Hospital General debido a las lesiones y al malestar que presentó tras el accidente.
Leilani Guadalupe fue trasladada en ambulancia al Hospital General debido a las lesiones y al malestar que presentó tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Debido a las lesiones y a que comenzó a sentirse mal, al grado de estar a punto de desmayarse, Leilani Guadalupe fue trasladada en ambulancia al Hospital General, donde recibiría atención médica.

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