Frenan adolescentes para evitar choque, derrapan y terminan contra camioneta en Saltillo

Dos adolescentes de 16 años resultaron lesionados luego de participar en un accidente vial sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la calle Cristóbal Perea, en la colonia Nueva Imagen II en Saltillo.

Los jóvenes, identificados como Leilani Guadalupe y Kevin Daniel, viajaban en un vehículo de dos ruedas cuando una camioneta conducida por Juan Pablo, de 40 años, presuntamente se atravesó en su camino al intentar ingresar a la colonia, quitándoles el derecho de paso.