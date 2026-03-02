Colilla de cigarro provoca incendio en una recicladora

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Colilla de cigarro provoca incendio en una recicladora
    Humo. El incendio fue visible desde diversos puntos de Saltillo y Arteaga debido a la combustión de residuos industriales. JUAN FRANCISCO VALDÉS
    Colilla de cigarro provoca incendio en una recicladora

Un hombre de aspecto indigente le prendió fuego a un arroyo; las llamas que se extendieron al interior de una recicladora y además causó daños a vehículos de otra empresa

Una colilla de cigarro, presuntamente arrojada ayer por un indigente a las 14:30 horas, desató un incendio que consumió la recicladora “Resal” en el bulevar Fundadores. El fuego inició en un barranco y se propagó rápidamente hacia contenedores de cartón y papel debido a las fuertes ráfagas de viento.

Columnas de humo de más de 10 metros obligaron a una movilización masiva de Bomberos de Saltillo y Arteaga, quienes contaron con apoyo de pipas privadas para sofocar las llamas. El siniestro amenazó con extenderse a negocios aledaños, causando daños menores en vehículos estacionados cerca del lugar.

Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales en la infraestructura y el material reciclable son cuantiosos, aunque el monto total de las pérdidas aún no ha sido determinado por los propietarios.

Oficiales de la Policía Municipal resguardaron la zona y exhortaron a los afectados a interponer la denuncia correspondiente.

