Colilla de cigarro provoca incendio en una recicladora

Una colilla de cigarro, presuntamente arrojada ayer por un indigente a las 14:30 horas, desató un incendio que consumió la recicladora “Resal” en el bulevar Fundadores. El fuego inició en un barranco y se propagó rápidamente hacia contenedores de cartón y papel debido a las fuertes ráfagas de viento.

Columnas de humo de más de 10 metros obligaron a una movilización masiva de Bomberos de Saltillo y Arteaga, quienes contaron con apoyo de pipas privadas para sofocar las llamas. El siniestro amenazó con extenderse a negocios aledaños, causando daños menores en vehículos estacionados cerca del lugar.

Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales en la infraestructura y el material reciclable son cuantiosos, aunque el monto total de las pérdidas aún no ha sido determinado por los propietarios.

Oficiales de la Policía Municipal resguardaron la zona y exhortaron a los afectados a interponer la denuncia correspondiente.