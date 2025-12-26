Ante el uso de pirotecnia, Ayuntamiento de Saltillo llama a la corresponsabilidad en el cuidado animal

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    Ante el uso de pirotecnia, Ayuntamiento de Saltillo llama a la corresponsabilidad en el cuidado animal
    Municipio advirtió que el impacto se agrava en perros sin dueño, donde el ruido puede detonar accidentes y problemas de convivencia en la ciudad. FOTO: ESPECIAL

La Dirección de Medio Ambiente identificó un repunte de reportes por animales alterados tras los festejos

Aunque en Saltillo hubo llamados para evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones decembrinas y una parte de la población atendió la recomendación, los estallidos volvieron a generar afectaciones en animales domésticos y en situación de calle, con reportes que fueron atendidos en coordinación con asociaciones y rescatistas.

Emmanuel Olache Valdés, titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicó que para los animales el ruido no representa un espectáculo, sino una amenaza. “Ellos no entienden qué está pasando; no tienen noción de que son fuegos artificiales”, dijo.

Indicó que esta reacción se intensifica porque los animales perciben vibraciones, olores y sonidos con mayor sensibilidad. “Son altamente perceptivos, mucho más que los humanos en cuestión de las vibraciones”, afirmó.

Esa condición puede detonar episodios de estrés y conductas de riesgo. “Para ellos representa demasiado estrés”, dijo, al explicar que algunos animales llegan a alterarse, a lastimarse o a reaccionar de forma agresiva, sobre todo cuando se encuentran en espacios reducidos o en condiciones de hacinamiento.

El funcionario comentó que estas situaciones se presentan con mayor frecuencia en zonas donde los animales permanecen en patios pequeños, azoteas o espacios sin resguardo adecuado, lo que agrava el riesgo durante episodios de pirotecnia. En esos casos, añadió, incluso se han registrado situaciones en las que los perros intentan huir y terminan cayendo de azoteas o peleando entre ellos por el estrés.

El impacto, añadió, no se limita a animales con hogar. En el caso de los perros en situación de calle, el problema se acentúa por la falta de protección y por la cantidad de ejemplares. “Hay más de 50 mil perritos en condición de calle aproximadamente”, agregó, lo que incrementa la posibilidad de accidentes y conflictos.

SE APOYAN CON ASOCIACIONES

Frente a este escenario, dijo que la atención se ha sostenido con apoyo de redes ciudadanas, asociaciones, rescatistas y médicos veterinarios. “Estamos trabajando muy de la mano con rescatistas, asociaciones, fundaciones y veterinarios”, dijo, al detallar que los reportes se canalizan por distintas vías y se valoran caso por caso.

En cuanto a las recomendaciones, subrayó la importancia de la tenencia responsable. “El pasaporte para salvarle la vida es que traiga su placa con número telefónico”, dijo, además de sugerir que los animales permanezcan resguardados en espacios seguros y acompañados durante los momentos de mayor ruido.

Finalmente, Olache Valdés añadió que los reportes pueden realizarse al 072 o directamente ante la Dirección de Medio Ambiente, y que cada caso se analiza de forma individual, ya que algunos animales pueden presentar enfermedades contagiosas. Añadió que la responsabilidad compartida y la conciencia ciudadana son clave para reducir este tipo de situaciones.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

