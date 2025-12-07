Comerciantes del Centro de Saltillo reportan alta afluencia, pero compras más lentas en diciembre

Comerciantes del Centro Histórico reportan gran afluencia previo a Navidad, pero gasto limitado entre los clientes debido a la situación económica

Aunque el Centro Histórico luce lleno en estos días previos a Navidad, los comercios establecidos registran un ritmo de ventas más lento del habitual. Así lo informó Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del primer cuadro, quien describe el inicio de la temporada como “optimista, pero con cautela”.

Según dijo, el flujo peatonal ha sido constante, pero el gasto por visitante es menor que en años anteriores. “La crisis está fuerte y sí estamos viendo que la gente trae menos dinero que antes. Tenemos muchísima afluencia, pero las ventas avanzan más despacio de lo esperado”, comentó.

Frente a este escenario, negocios del sector han reforzado sus promociones navideñas, especialmente aquellas que resultan prácticas para intercambios o convivios. Duarte explicó que actualmente pueden encontrarse opciones desde los 500 pesos, como ropa de invierno, calzado, flores, artículos de regalo y electrodomésticos. Señaló que “todos los negocios le están echando muchas ganas y cuentan con personal capacitado para atender de manera excelente a los visitantes”.

El dirigente también destacó el ambiente de seguridad que perciben los comerciantes gracias a la presencia constante de la Policía Municipal, lo que contribuye —dijo— a que más personas se animen a acudir al Centro para realizar sus compras. A ello se suma el trabajo que mantienen con la Cámara de Comercio (Canaco) mediante un proceso de afiliación conjunta que busca unificar esfuerzos y dar mayor fuerza al sector.

Finalmente, Duarte hizo un llamado a la ciudadanía para privilegiar el consumo local durante la temporada decembrina. Invitó a visitar el Centro Histórico y aprovechar las promociones, con la expectativa de que la actividad económica repunte en los próximos días.

