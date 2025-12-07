En octubre, Coahuila mantuvo el diésel por encima de 26 pesos por litro

Coahuila
/ 7 diciembre 2025
    En octubre, Coahuila mantuvo el diésel por encima de 26 pesos por litro
    Variación en los precios del diésel se reflejó en el comportamiento mensual de octubre. FOTO: CUARTOSCURO

Expertos señalan que impuestos como IEPS e IVA representan más del 40% del precio final del combustible

El precio del diésel continúa al alza en gran parte del territorio nacional, y Coahuila no es la excepción. De acuerdo con los registros recientes de la Comisión Nacional de Energía, el costo promedio del combustible en la entidad alcanzó los 26.69 pesos por litro durante octubre, cifra que mantiene al estado dentro del grupo con precios más elevados.

A nivel nacional, el diésel suma cinco meses consecutivos por encima de los 26 pesos por litro, una tendencia que ha impactado directamente en el transporte de carga, el sector productivo y los servicios logísticos. Aunque el comportamiento varía por región, estados como Quintana Roo (27.59 pesos), Oaxaca (27.02 pesos) y Durango (26.97 pesos) se ubican en los niveles más altos. Coahuila comparte esa franja, con un precio similar al de Guanajuato (26.69) y por encima de entidades como Zacatecas, Nayarit y Baja California Sur.

Especialistas de PetroIntelligence explican que la estructura del precio del diésel está conformada en gran parte por el costo de la molécula, determinado por la cotización internacional de referencia en la Costa del Golfo, y por el tipo de cambio, debido a que parte del combustible se importa. Ambos factores están sujetos a la volatilidad global generada por conflictos geopolíticos, incertidumbre económica y los movimientos en los mercados energéticos.

A esta base se suman los márgenes de comercialización, los costos logísticos y el gasto de traslado hacia las estaciones de servicio, así como la carga impositiva, donde el IEPS representa 26% del precio final y el IVA, 16%. El margen de expendio, correspondiente a las ganancias de las estaciones gasolineras, aporta alrededor de 7%.

El economista Humberto Calzada, de Rankia Latinoamérica, destacó que el diésel tiene un efecto más directo en la inflación, pues su uso está vinculado al transporte de mercancías y al funcionamiento de sectores productivos. Por ello consideró necesario que la Secretaría de Hacienda aplique estímulos fiscales para contener el impacto en cadenas de suministro.

Mientras tanto, el acuerdo firmado a finales de febrero entre la presidenta Claudia Sheinbaum y grupos gasolineros —que estableció un tope de 24 pesos para la gasolina regular— dejó fuera al diésel, permitiendo que continúe su comportamiento al alza. Analistas de Banamex señalaron que dicha medida podría generar distorsiones en el mercado, incentivando que los comercializadores incrementen los precios de otros combustibles o adopten prácticas irregulares para mantener sus márgenes.

En octubre, el precio promedio nacional del diésel fue de 26.21 pesos por litro, una tendencia que, según observadores del sector, seguirá marcando presión en regiones como Coahuila, donde el transporte de carga y la industria dependen fuertemente de este combustible.

(Con información de El Universal)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

