Comienza el Xantolum en Saltillo; alumnos del Tec facilitan el paso del contingente

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    Comienza el Xantolum en Saltillo; alumnos del Tec facilitan el paso del contingente
    Elementos de la Policía Municipal abanderaron la zona y resguardaron el cruce para garantizar el paso del desfile. ANTONIO SANTOS

Cientos de familias se congregaron en el bulevar Venustiano Carranza para presenciar el contingente; integrantes de los Burros Pardos liberaron los carriles de sur a norte para permitir el paso

Cientos de familias saltillenses comenzaron a congregarse sobre el bulevar Venustiano Carranza para presenciar el tradicional desfile de Xantolum, que este domingo reunirá a niños, jóvenes y adultos en una de las celebraciones más representativas del Día de Muertos en la ciudad.

Desde distintos puntos de la vialidad, los asistentes esperaban el paso de los contingentes, los cuales estaban previstos para iniciar aproximadamente 45 minutos después de las primeras congregaciones en la zona.

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El desfile comenzó su recorrido desde el bulevar Francisco Coss, mientras cientos de espectadores permanecían a la expectativa a lo largo de la Venustiano Carranza. Familias completas se instalaron en las banquetas para disfrutar de esta celebración que busca preservar las tradiciones mexicanas.

$!Familias y jóvenes se apostaron en las gradas y banquetas de la Venustiano Carranza para esperar el contingente.
Familias y jóvenes se apostaron en las gradas y banquetas de la Venustiano Carranza para esperar el contingente. ANTONIO SANTOS

La celebración se desarrolla en medio de un escenario particular, derivado del bloqueo que estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo mantienen desde hace seis días sobre la vialidad.

Sin embargo, integrantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos confirmaron este domingo que permitieron el paso del desfile por los carriles de circulación de sur a norte, con la finalidad de facilitar el desarrollo de las actividades culturales.

Pese a la manifestación estudiantil, el ánimo de la festividad se mantuvo entre los saltillenses que acudieron a presenciar el recorrido de los contingentes, quienes se organizaron para resguardar el orden y rendir homenaje a sus difuntos en esta jornada dominical.

Las autoridades viales y los organizadores del desfile reportaron saldo blanco durante las primeras horas de la actividad, exhortando a la población a mantener la precaución y respetar las indicaciones del personal de seguridad para el resto de la tarde.

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Antonio Santos

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