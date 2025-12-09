Comisaría de Saltillo anuncia desfile navideño el 19 de diciembre

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Comisaría de Saltillo anuncia desfile navideño el 19 de diciembre
    Imagen de la caravana policiaca del 2024, donde elementos policiacos reforzaron los lazos de proximidad con la ciudadanía. FOTO: ARCHIVO

Los elementos de seguridad reunirán juguetes y los repartirán ese día en la Alameda Zaragoza

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo anunció que realizará un nuevo desfile el próximo 19 de diciembre.

Su titular Miguel Ángel Garza Félix detalló que el recorrido arrancará en los patios del C2, para posteriormente tomar Pérez Treviño con rumbo a la Zona Centro.

Tomará la calle de Allende hasta Victoria, bajará por Purcell hasta Francisco Coss, irá hacia el oriente hasta V. Carranza y descenderá hasta bulevar Galerías, frente a Parque Centro.

Este es un desfile navideño donde participan unidades de los diferentes agrupamientos de la Comisaría de Seguridad, también participan dos camiones de bomberos y unidades del Ejército Mexicano. Esto es para tener una cercanía con la ciudadanía, fortalecer los lazos de confianza y eficientar nuestro trabajo que realizamos día a día”, expuso Garza Félix.

El mando también detalló que los elementos juntan juguetes y los repartirán ese mismo 19 de diciembre junto al alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López.

REFUERZAN OPERATIVO GUADALUPE-REYES

Garza también expuso que durante este periodo navideño se reforzará la vigilancia en cajeros automáticos y bancos, así como en la Zona Centro.

“Habiendo derrama económica hay más presencia de la ciudadanía en las plazas comerciales y en la zona centro, para que no vaya a haber ningún contratiempo”, explicó.

A su vez, apuntó que se analiza la posibilidad de que los cadetes que se graduaron recientemente de la academia se sumen a la Policía Turística en el marco de la Copa del Mundo el próximo verano.

Vamos a hacer un diagnóstico para ver cuántos elementos se requieren para montar estos operativos para este Mundial que se avecina. Sabemos que habrá juegos en Monterrey, pero como ya están ocupados hoteles, Airbnb y todo, va a venir mucha gente a instalarse acá a Saltillo y queremos que se lleven un buen sabor de boca de la Policía”, agregó.

Por último, reiteró la ampliación del horario de los operativos antialcohol, que iniciarán desde las 18:00 horas y se mantendrán hasta las 6:00 horas de lunes a domingo, durante todo el mes de diciembre.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

