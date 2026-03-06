Comisaría de Seguridad de Saltillo implementa operativo contra vandalización de pozos de agua
La medida busca proteger las instalaciones estratégicas y garantizar el suministro de agua a la población
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementó un operativo especial de vigilancia en los pozos de agua de la ciudad, con el objetivo de proteger estas instalaciones estratégicas y garantizar el suministro a la población.
El Comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que quienes sean sorprendidos realizando actos de robo o vandalización en los pozos podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión, así como sanciones económicas de hasta 400 mil pesos para cubrir los daños ocasionados.
Garza Félix detalló que el operativo incluye recorridos presenciales por diversos agrupamientos policiales en las instalaciones de Aguas de Saltillo, así como el uso de las 112 cámaras de vigilancia actualmente operativas en distintos pozos de la ciudad.
Además, se instalarán cámaras adicionales con reconocimiento facial, se emplearán drones tácticos y se realizarán labores de inteligencia, con la finalidad de detectar cualquier situación que pueda poner en riesgo la operación de los pozos.
Por su parte, Aguas de Saltillo informó que concluyeron los trabajos de reparación en el Rebombeo Alfredo V. Bonfil, ubicado al poniente de la ciudad, y que el servicio se restablecerá de manera paulatina a partir de este viernes en las colonias afectadas por la interrupción del suministro.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal por garantizar la seguridad de los recursos hídricos y asegurar el funcionamiento óptimo de la infraestructura de abastecimiento de agua en Saltillo.