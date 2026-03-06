Comisaría de Seguridad de Saltillo implementa operativo contra vandalización de pozos de agua

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 marzo 2026
    Comisaría de Seguridad de Saltillo implementa operativo contra vandalización de pozos de agua
    El operativo incluye recorridos presenciales de diversos agrupamientos policiales en las instalaciones de Aguas de Saltillo. CORTESÍA

La medida busca proteger las instalaciones estratégicas y garantizar el suministro de agua a la población

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementó un operativo especial de vigilancia en los pozos de agua de la ciudad, con el objetivo de proteger estas instalaciones estratégicas y garantizar el suministro a la población.

El Comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que quienes sean sorprendidos realizando actos de robo o vandalización en los pozos podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión, así como sanciones económicas de hasta 400 mil pesos para cubrir los daños ocasionados.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta Gobierno de Saltillo sobre venta irregular de terrenos rumbo a Rincón de los Pastores

Garza Félix detalló que el operativo incluye recorridos presenciales por diversos agrupamientos policiales en las instalaciones de Aguas de Saltillo, así como el uso de las 112 cámaras de vigilancia actualmente operativas en distintos pozos de la ciudad.

$!Vigilancia especial busca prevenir robos y daños en pozos de agua
Vigilancia especial busca prevenir robos y daños en pozos de agua CORTESÍA

Además, se instalarán cámaras adicionales con reconocimiento facial, se emplearán drones tácticos y se realizarán labores de inteligencia, con la finalidad de detectar cualquier situación que pueda poner en riesgo la operación de los pozos.

Por su parte, Aguas de Saltillo informó que concluyeron los trabajos de reparación en el Rebombeo Alfredo V. Bonfil, ubicado al poniente de la ciudad, y que el servicio se restablecerá de manera paulatina a partir de este viernes en las colonias afectadas por la interrupción del suministro.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal por garantizar la seguridad de los recursos hídricos y asegurar el funcionamiento óptimo de la infraestructura de abastecimiento de agua en Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fiscalías de Nuevo León y Coahuila activaron Alerta Amber para localizar a Mía Alizee Váquez Franco, de 17 años, desaparecida el 4 de marzo en Ramos Arizpe.

Activa NL Alerta Amber por adolescente desaparecida en Ramos Arizpe, Coahuila
true

Coahuila: Una veda de 20 años salvó al oso negro
true

POLITICÓN: ¿Árbitro o aliado? IEC deja correr la precampaña de Morena en Coahuila pese a queja y emplazamiento
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ejecutaron la orden de aprehensión contra el corredor.

Ganador atleta en Torreón es detenido en Zacatecas días después de su victoria
El ejército israelí dijo que los ataques ya han destruido la mayoría de las defensas aéreas y lanzadores de misiles de Irán.

Israel intensifica sus ataques en Irán y Líbano
Cita. El cantante puertorriqueño presentará en el Auditorio Parque Las Maravillas un show que mezcla música urbana con la potencia de una orquesta sinfónica.-

Yandel Sinfónico: el reguetón se transforma con orquesta en su concierto en Saltillo
El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán

El camino del poder presidencial en EU que condujo a la guerra contra Irán
Irán mantenía vínculos con diversos países, como Turquía, India, Rusia y China. Sin embargo, en esta guerra, esos amigos, vecinos y socios han tenido poco más que decir que ofrecer a Teherán.

Irán tiene amigos. ¿Dónde están?