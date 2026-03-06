Comisaría de Seguridad de Saltillo implementa operativo contra vandalización de pozos de agua

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementó un operativo especial de vigilancia en los pozos de agua de la ciudad, con el objetivo de proteger estas instalaciones estratégicas y garantizar el suministro a la población.

El Comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que quienes sean sorprendidos realizando actos de robo o vandalización en los pozos podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión, así como sanciones económicas de hasta 400 mil pesos para cubrir los daños ocasionados.

Garza Félix detalló que el operativo incluye recorridos presenciales por diversos agrupamientos policiales en las instalaciones de Aguas de Saltillo, así como el uso de las 112 cámaras de vigilancia actualmente operativas en distintos pozos de la ciudad.