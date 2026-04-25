Militar acusado de homicidio y tortura deja prisión, pero no Campo Militar

CDMX.- Un juez federal ordenó que el subteniente de Infantería Jorge Alberto Tadeo Hernández lleve dentro del Campo Militar 1-A su proceso penal por homicidio y tortura contra Eduardo González, integrante de Los Zetas, por hechos ocurridos en 2011. José Reynoso Castillo, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, autorizó al oficial salir de la prisión militar, debido a que hasta el momento no se ha demostrado su responsabilidad en el caso.

El militar debe permanecer al interior de las instalaciones del Campo Militar 1-A, “General Álvaro Obregón”, de la Secretaría de la Defensa Nacional, ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Tadeo Hernández afirmó en entrevista que dejó la prisión militar, pero se considera nuevamente privado de la libertad al no poder salir de las instalaciones castrenses.

“El juez Cuarto me concedió la medida cautelar especial, sin que hasta el momento haya sido incorporado a actividades administrativas y pues sigo en prisión militar, pero en su área exterior”, señaló.

El subteniente asegura que desde hace meses recorre diariamente las instalaciones militares para solicitar que se le incorpore a actividades administrativas dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que hasta ahora haya recibido respuesta favorable.

Tadeo Hernández enfrenta desde abril de 2012 un proceso penal por homicidio y tortura contra Eduardo González, a quien detuvo en Nuevo León en posesión de drogas y armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El militar sostiene que en su caso no se ha considerado la directiva para el combate integral al narcotráfico 2007-2012, establecida por la Sedena durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en la que, según afirmó, se exigía a comandantes del Ejército actuar contra el “enemigo”. “La directriz de combate al narcotráfico y su cuestionario inteligente están bajo resguardo en el juzgado y no han sido incorporados como pruebas en el expediente de la causa penal en mi contra, además de que no se ha tomado acción legal en contra del Ministerio Público Militar, adscrito a la Séptima Zona Militar en Escobedo, Nuevo León, que integró la carpeta de investigación en 2011, puesto que favoreció indebidamente a supuestos testigos también militares”, indicó.

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