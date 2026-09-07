Comisaría detiene a tres por robo a empresa de boilers, en Saltillo
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Las indagatorias estuvieron a cargo del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, el C2, la Unidad de Policía Cibernética, la Policía Municipal y la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila
Tres hombres fueron detenidos por su probable participación en el robo de mercancía y dinero en efectivo de una empresa dedicada a la comercialización de boilers en Saltillo, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los detenidos fueron identificados como José Alfonso “N”, de 22 años; Fernando “N”, de 48, y César Giovanni “N”, de 29, quienes, de acuerdo con las investigaciones, habrían participado de distintas maneras en la sustracción de los artículos.
Las indagatorias estuvieron a cargo del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, con la participación del Centro de Control y Comando (C2), la Unidad de Policía Cibernética y elementos de la Policía Municipal, además de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila. Para las labores de investigación también se utilizaron imágenes captadas por las cámaras del C4.
Según los datos obtenidos durante las investigaciones, entre los involucrados se encuentra un trabajador que permanecía activo en la empresa y un ex elemento de seguridad, quienes presuntamente habrían facilitado el acceso y las condiciones para cometer el robo.
La información recabada señala que el ex vigilante proporcionó las llaves de las instalaciones para permitir el ingreso de otra persona. Previamente, un trabajador encargado de operar un montacargas habría colocado parte de la mercancía en un sitio estratégico, con la finalidad de facilitar su posterior sustracción.
Durante el desarrollo del robo, uno de los vigilantes que se encontraba en las instalaciones fue sometido y atado por los presuntos responsables.
Como resultado de las investigaciones, las autoridades lograron ubicar y detener a los tres señalados, quienes fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
Será esta autoridad la encargada de continuar con las investigaciones, determinar la situación jurídica de los detenidos y deslindar las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso.