Comisaría detiene a tres por robo a empresa de boilers, en Saltillo

Tres hombres fueron detenidos por su probable participación en el robo de mercancía y dinero en efectivo de una empresa dedicada a la comercialización de boilers en Saltillo, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los detenidos fueron identificados como José Alfonso “N”, de 22 años; Fernando “N”, de 48, y César Giovanni “N”, de 29, quienes, de acuerdo con las investigaciones, habrían participado de distintas maneras en la sustracción de los artículos.

Las indagatorias estuvieron a cargo del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, con la participación del Centro de Control y Comando (C2), la Unidad de Policía Cibernética y elementos de la Policía Municipal, además de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila. Para las labores de investigación también se utilizaron imágenes captadas por las cámaras del C4.

Según los datos obtenidos durante las investigaciones, entre los involucrados se encuentra un trabajador que permanecía activo en la empresa y un ex elemento de seguridad, quienes presuntamente habrían facilitado el acceso y las condiciones para cometer el robo.