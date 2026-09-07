Trailero vuelca al ingresar al libramiento, en Saltillo
COMPARTIR
Tráiler con salsas picantes volcó al momento de subir la curva que une la libre a Torreón con libramiento norponiente
Un trailero quedó atrapado durante varios minutos en la cabina del tractocamión que conducía, luego de volcar en la curva que conecta la carretera libre Torreón con el libramiento norponiente.
El accidente ocurrió cerca de las 15:00 horas, a la altura del ejido Padre Santos, hasta donde acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Secretaría de Salud para atender la emergencia.
Entre ambas corporaciones realizaron las labores de rescate necesarias para poner a salvo al operador del tractocamión marca Freightliner, quien permaneció atrapado dentro de la cabina.
Después de varios minutos, los rescatistas lograron liberarlo y lo abordaron a una ambulancia, donde recibió atención médica debido a una lesión en el antebrazo.
Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde fue reportado como estable.
De acuerdo con información proporcionada por elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, el accidente ocurrió cuando el tractocamión circulaba de poniente a oriente por la carretera libre y, presuntamente, a exceso de velocidad.
Al llegar a la curva que conecta con el libramiento norponiente, en dirección a la caseta de peaje, el operador perdió el control y se impactó contra la valla metálica de contención.
Debido al impacto, el tractocamión volcó y parte del cargamento que transportaba, consistente en botellas y sobres de salsas picantes, quedó esparcido a un costado de la carretera.
Varios automovilistas que circulaban por el lugar detuvieron su marcha y algunos aprovecharon para recoger parte de los productos que quedaron sobre la vía y sus alrededores.
Mientras tanto, el tractocamión permaneció volcado y obstruyó parcialmente la circulación, por lo que fue necesario realizar maniobras para retirarlo del lugar.
El accidente quedó a disposición del agente investigador del Ministerio Público, quien se encargará de realizar las diligencias correspondientes y determinar el monto de los daños ocasionados a la infraestructura carretera.