Trailero vuelca al ingresar al libramiento, en Saltillo

Un trailero quedó atrapado durante varios minutos en la cabina del tractocamión que conducía, luego de volcar en la curva que conecta la carretera libre Torreón con el libramiento norponiente.

El accidente ocurrió cerca de las 15:00 horas, a la altura del ejido Padre Santos, hasta donde acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Secretaría de Salud para atender la emergencia.

Entre ambas corporaciones realizaron las labores de rescate necesarias para poner a salvo al operador del tractocamión marca Freightliner, quien permaneció atrapado dentro de la cabina.

Después de varios minutos, los rescatistas lograron liberarlo y lo abordaron a una ambulancia, donde recibió atención médica debido a una lesión en el antebrazo.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde fue reportado como estable.