‘Como madre, no le deseo a nadie lo que yo he pasado’: madre de Verónica, saltillense detenida 48 horas sin denuncias en su contra

Saltillo
/ 8 marzo 2026
#8M
    'Como madre, no le deseo a nadie lo que yo he pasado': madre de Verónica, saltillense detenida 48 horas sin denuncias en su contra
    Durante su mensaje, la madre lamentó la sobreexposición mediática del caso y criticó los comentarios y burlas que circularon en redes sociales tras la detención. DANIELA MIRANDA

‘Mi hija no cometió ningún delito’ La madre de Verónica Nájera denuncia irregularidades y falsedades tras polémica detención

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la señora Ivón, madre de Verónica, rompió el silencio a través de sus redes sociales para confirmar que su hija ya se encuentra en su hogar tras una controversial detención que calificó como una campaña de mentiras y difamaciones.

Verónica fue detenida el pasado lunes por elementos de la Fiscalía General de Justicia. Inicialmente, una tarjeta informativa de la autoridad indicaba que la aprehensión respondía a una denuncia por fraude; sin embargo, al día siguiente se informó que no existía denuncia en contra de la joven.

TE PUEDE INTERESAR: Suman 652 Puntos Violeta para proteger a mujeres en Coahuila

El operativo generó alarma inicial en su familia, ya que, al no recibir ninguna notificación previa, su madre llegó a temer que se tratara de un secuestro, por lo que inició una transmisión desde su red social para alzar la voz y pedir seguridad.

En el transcurso de esta transmisión, que duró una hora y media, la Fiscalía dio a conocer la tarjeta informativa y la madre se trasladó hasta la dependencia.

A esto se sumó una fuerte sobreexposición de Verónica en medios y redes sociales durante el tiempo que duró su detención.

EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD

A casi ocho días de lo ocurrido, en su mensaje la señora Ivón defendió la trayectoria de su hija, describiéndola como una mujer dedicada que se esforzó estudiando para salir adelante.

“Yo sé perfectamente la hija que tengo: una mujer buena, una buena hija y una buena madre. Jamás ha cometido ningún delito. No existe nada de eso”, afirmó de manera contundente.

La madre lamentó el dolor causado por lo que describió como “inventos” para destruir el nombre y la dignidad de Verónica.

Asimismo, criticó a quienes se burlaron de la situación o emitieron comentarios malintencionados: “Siguen levantando falsedades en su contra, pero no se les olvide que existe el Juez de jueces, y ante Él todos vamos a rendir cuentas”.

