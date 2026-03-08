‘Como madre, no le deseo a nadie lo que yo he pasado’: madre de Verónica, saltillense detenida 48 horas sin denuncias en su contra

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la señora Ivón, madre de Verónica, rompió el silencio a través de sus redes sociales para confirmar que su hija ya se encuentra en su hogar tras una controversial detención que calificó como una campaña de mentiras y difamaciones.

Verónica fue detenida el pasado lunes por elementos de la Fiscalía General de Justicia. Inicialmente, una tarjeta informativa de la autoridad indicaba que la aprehensión respondía a una denuncia por fraude; sin embargo, al día siguiente se informó que no existía denuncia en contra de la joven.

El operativo generó alarma inicial en su familia, ya que, al no recibir ninguna notificación previa, su madre llegó a temer que se tratara de un secuestro, por lo que inició una transmisión desde su red social para alzar la voz y pedir seguridad.