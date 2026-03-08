Suman 652 Puntos Violeta para proteger a mujeres en Coahuila

En los últimos 2 años se han instalado 652 Puntos Violeta en distintos municipios de Coahuila, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la protección y atención a mujeres que enfrentan situaciones de violencia o riesgo.

Así lo informó la secretaria de las Mujeres y la Niñez, Mayra Valdés González, quien destacó que este programa continuará ampliándose mediante la colaboración con empresas, instituciones educativas y establecimientos comerciales, con el objetivo de generar más espacios seguros y accesibles.

La funcionaria explicó que estos puntos se ubican en sitios de fácil acceso y alta afluencia, como tiendas de conveniencia, planteles educativos y centros de trabajo, lo que permite que las mujeres puedan acudir con rapidez en caso de emergencia.

Entre los establecimientos que se han sumado a la iniciativa se encuentran sucursales de Oxxo, campus de la Universidad Autónoma de Coahuila y diversas empresas instaladas en parques industriales, que ofrecen sus instalaciones como lugares de resguardo temporal o atención inicial.

ESPACIOS SEGUROS CON PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

Valdés González subrayó que cada caso de auxilio que se registra en estos espacios recibe seguimiento para garantizar que el mecanismo de apoyo funcione de manera efectiva.

Detalló que los Puntos Violeta están debidamente señalizados y operan como sitios donde las mujeres pueden solicitar ayuda inmediata si enfrentan una situación de violencia o peligro.

Para asegurar una respuesta adecuada, el personal encargado recibe capacitación con perspectiva de género por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, donde se les instruye sobre los protocolos de actuación ante emergencias.

El primer paso, explicó, consiste en brindar protección inmediata a la persona afectada y comunicarse con el número de emergencias 911, lo que permite enlazar el reporte con el sistema C4 para que la patrulla más cercana acuda al lugar.

En casos donde se detectan señales de agresión o un riesgo elevado, el establecimiento puede cerrar temporalmente sus puertas mientras se espera la llegada de las autoridades.

Cuando las mujeres solicitan orientación, se les proporciona información sobre dependencias que pueden brindar apoyo en trámites legales como divorcio, pensión alimenticia o asuntos relacionados con la patria potestad.

La Secretaria agregó que, en situaciones de mayor gravedad, las víctimas pueden ser canalizadas a un Centro Libre, a un refugio o al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. Si presentan lesiones, también se gestiona su traslado a un hospital para recibir atención médica y levantar el reporte correspondiente.