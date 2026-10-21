Compiten estudiantes del TecNM-Saltillo por un lugar en la fase nacional de Ciencias Básicas

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo participaron en la etapa regional del Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas 2026, con el objetivo de avanzar a la fase nacional mediante la evaluación de sus conocimientos científicos, matemáticos y administrativos. La jornada se realizó en el aula magna “Jorge Fernández Mier” del Tecnológico Nacional de México (TecNM)-Saltillo y fue inaugurada por la directora de la institución, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, quien estuvo acompañada por autoridades académicas y administrativas, así como representantes de las academias participantes.

Durante su mensaje, Sánchez Ruiz felicitó al personal responsable de la organización y reconoció la participación estudiantil. Señaló que el plantel se encuentra entre los tecnológicos del país con mayor número de alumnos inscritos en este encuentro académico. La competencia busca fortalecer el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la capacidad para resolver problemas, además de promover la aplicación multidisciplinaria de los conocimientos adquiridos en las aulas. 141 ESTUDIANTES PARTICIPARON EN LA PRIMERA ETAPA La primera fase del certamen se realizó el pasado 29 de septiembre en el Laboratorio de Ciencias Básicas del plantel, con la participación de 141 estudiantes: 71 del área de Ciencias Básicas y 70 de Ciencias Económico-Administrativas. Tras esa evaluación, cinco estudiantes de cada categoría consiguieron avanzar a la etapa regional, para un total de 10 representantes que buscan obtener un lugar en la fase nacional.

La selección se realizó con base en los puntajes individuales más altos, de acuerdo con los criterios establecidos para el concurso. En el área de Ciencias Básicas, los participantes ponen a prueba sus conocimientos en disciplinas como matemáticas, física y química, mientras que en Ciencias Económico-Administrativas se evalúan las competencias relacionadas con el razonamiento y la toma de decisiones en esos campos. BUSCAN FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA El Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas tiene como propósito elevar la calidad del aprendizaje y reconocer, con un enfoque incluyente, el esfuerzo, la preparación y las capacidades de los estudiantes. Además de la evaluación individual, el certamen promueve la sana competencia, el intercambio académico y el desarrollo de herramientas para afrontar los desafíos del entorno profesional. En la inauguración estuvieron presentes Tere Borrego Jiménez, subdirectora Académica; Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación; Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos; Daniel Salas Rodríguez, jefe de Ciencias Básicas, y Rosa Isela Martínez de los Santos, jefa de Ciencias Económico-Administrativas.

También participaron presidentes de academia y Jairo Cristopher Hassan Moreno Rodríguez, docente y presidente de la Academia de Ciencias Económico-Administrativas del Tecnológico Superior de Monclova, quien acudió como juez para atestiguar la transparencia del proceso. La etapa regional se desarrolla durante octubre, mientras que la fase nacional está programada para noviembre. Los resultados de esta ronda determinarán qué estudiantes continúan en la competencia nacional. REPRESENTAN AL TECNM... CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS ◆ Ricardo Abriega Zúñiga ◆ Dacia Ariana Alvarado del Ángel ◆ Lizbeth Ávila López ◆ Carolina del Bosque Alemán ◆ Rolando Zapata Menchaca CIENCIAS BÁSICAS ◆ Alejandro Balvantin López ◆ Alán Rodríguez Alvarado ◆ Ana Sofía Herrera Rojas ◆ Alalea Escobar Olvera ◆ Juan Pablo Adauta Ramírez