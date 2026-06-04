POLITICÓN: Alfonso Durazo y Américo Villarreal ante el espejo de Rocha Moya, ¿se repite el patrón?

I. VISAS La versión sobre la presunta cancelación de visas estadounidenses a los gobernadores morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal sigue generando polémica. Todos han rechazado los señalamientos y aseguran que no existe ninguna notificación oficial en su contra. Sin embargo, quienes siguen de cerca la relación entre México y Estados Unidos comentan que el tema no debe minimizarse. Y es que la información no surgió de rumores en redes sociales, sino de una publicación del diario Los Angeles Times, medio que en el pasado ha adelantado asuntos que después terminaron teniendo consecuencias políticas y legales relevantes. II. COMO EMPEZÓ Los más observadores recuerdan que exactamente igual comenzó el caso del hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: filtración en Los Angeles Times, desmentidos de los involucrados y dudas sobre la veracidad de la información. En tres días, el tema escaló hasta convertirse en denuncias formales impulsadas por autoridades estadounidenses. Por eso, nos dicen, más allá de que hoy existan negativas categóricas, el debate no es si la información incomoda políticamente, sino cuándo se informará de procesos formales.

III. COSAS DE ESPAÑA Quienes disfrutan comparar la política mexicana con la de otros países encontraron esta semana un caso en España. Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, enfrenta un proceso judicial por presunto tráfico de influencias y otros delitos relacionados con su actividad profesional y académica. El asunto ha provocado un intenso debate, aunque lo que más llamó la atención de algunos coahuilenses fue la naturaleza de las acusaciones. Nos dicen que, vistas desde este lado del Atlántico, hay conductas que en España generan investigaciones, mientras que en México suelen verse como parte del paisaje cotidiano de la vida pública. IV. SOBREPOBLACIÓN Los más pícaros comentan que si en México se aplicaran con el mismo entusiasmo ciertos criterios utilizados en el debate español, habría problemas serios de espacio en los centros penitenciarios. Y es que cuando escuchan hablar de presunto tráfico de influencias, recomendaciones, favores políticos o cercanía con quienes toman decisiones, más de uno piensa inmediatamente en personajes locales y nacionales. Nos dicen que, por lo menos en Coahuila, la lista de aspirantes a compartir celda sería bastante extensa.

V. EL TEMA PENDIENTE Terminó el periodo de campañas y, una vez concluida la elección, uno de los temas que debería revisarse con mayor seriedad es el uso de los programas sociales en los procesos electorales. En las últimas semanas, el PRI acusó a Morena de utilizar programas federales para influir en el voto, mientras que Morena respondió con señalamientos similares sobre programas estatales. El asunto no es nuevo, pero sí cada vez más visible. Por eso, no estaría de más que tanto el INE, de Guadalupe Taddei, como el IEC, que encabeza provisionalmente Óscar Daniel Rodríguez, junto con especialistas y académicos, analizaran con objetividad un fenómeno que aparece elección tras elección. VI. TODOS LO SABEN Lo peor es que nadie puede decirse sorprendido. La clase política sabe que los programas sociales suelen convertirse en herramientas de promoción política cuando coinciden con periodos electorales. Unos lo hacen desde el ámbito federal y otros desde el estatal o municipal. A veces mediante la narrativa de que los apoyos dependen de determinado partido y, en los casos más delicados, condicionando o amenazando con retirarlos.

VII. ¡SE LES OLVIDÓ! Hace exactamente siete años, el Congreso del Estado designó y tomó protesta –a partir de una convocatoria pública– a los titulares de los órganos internos de control del extinto ICAI, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral y la Fiscalía General del Estado. Las designaciones recayeron, en el caso de los últimos tres organismos, en Everardo Zúñiga Rodríguez, Juan Antonio González del Bosque y María Eugenia Mazorra Alvarado y, como en todos los casos de este tipo, se trató de nombramientos con fecha de caducidad. Peeeero, resulta que en el Congreso del Estado “se les olvidó” emitir la convocatoria para renovar dichos cargos... VIII. ¿ALBAZO? Para “remediar” el olvido, se inscribió una propuesta de “acuerdo” de la Junta de Gobierno, que preside Beatriz Fraustro, para que dichos nombramientos sean “prorrogados” en la sesión de hoy... ¡hasta que el Congreso desahogue los procedimientos respectivos! Se trata de mucho más que una pifia legislativa y, de concretarse, de un nocivo precedente en materia de facultades legislativas, pues el Congreso carece de facultades para prorrogar estos cargos. Habrá que estar pendientes al desarrollo del entuerto.

IX. COAHUILA COMPETITIVO En relación con lo comentado ayer sobre la competitividad de ciudades como Saltillo y Monclova, ahora surge otro indicador favorable para Coahuila. De acuerdo con cifras del Inegi, Arteaga es el municipio con menor informalidad laboral de todo México. Además, Saltillo, Ramos Arizpe y San Juan de Sabinas aparecen entre los primeros lugares del país. Esto significa más empleo formal, acceso a seguridad social y mejores oportunidades para los trabajadores. Quien seguramente tendrá motivos para celebrar es el gobernador Manolo Jiménez, pues en los últimos días varios indicadores económicos apuntalan a Coahuila en una posición destacada a nivel nacional. Son cifras que hablan bien del Estado.