Reporta EU primer caso de gusano barrenador en Texas; activan cuarentenas y medidas de contención

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    Reporta EU primer caso de gusano barrenador en Texas; activan cuarentenas y medidas de contención
    Pese a las restricciones aplicadas en la frontera con México, la ganadería en Texas reportó el primer caso de gusano barrenador. Especial
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Productores ganaderos en la Unión Americana encienden alertas ante el avance de esta plaga

WASHINGTON, D.C.- El gobierno de Estados Unidos confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado (NWS, por sus siglas en inglés) dentro de su territorio, tras identificar larvas de esta plaga en un becerro de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas.

La confirmación fue realizada por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que informó que las larvas fueron encontradas en la zona umbilical del animal. Hasta el momento no se han detectado nuevos casos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/enciende-alerta-estados-unidos-por-caso-de-gusano-barrenador-en-coahuila-a-menos-de-40-kms-de-la-frontera-OB21137678

El hallazgo encendió las alertas sanitarias debido a que el gusano barrenador representa una grave amenaza para el ganado, las mascotas y la fauna silvestre. Sus larvas se alimentan de tejido vivo al introducirse en heridas abiertas, provocando lesiones severas y pérdidas económicas para los productores pecuarios.

Tras la detección, autoridades federales y estatales pusieron en marcha un plan de respuesta inmediata para contener y erradicar la plaga. Entre las acciones anunciadas destacan la creación de un comando unificado con la Comisión de Salud Animal de Texas, el establecimiento de una zona infestada de 20 kilómetros alrededor del sitio donde fue localizado el caso y la aplicación de cuarentenas, vigilancia intensiva y restricciones al movimiento de animales.

Además, el USDA acelerará la liberación de moscas estériles para interrumpir el ciclo reproductivo del insecto. Actualmente ya se dispersan alrededor de cuatro millones de moscas estériles por semana en la región, estrategia que será reforzada con equipos terrestres especializados.

“Proteger nuestra industria ganadera es un asunto de seguridad nacional”, afirmó Dudley Hoskins, subsecretario de Marketing y Programas Regulatorios del USDA, quien aseguró que Estados Unidos cuenta con experiencia previa en la erradicación de esta plaga.

Las autoridades también incrementarán la colocación de trampas a lo largo de la frontera y reforzarán la vigilancia en fauna silvestre para evitar una mayor propagación.

El USDA pidió a ganaderos y propietarios de mascotas revisar a sus animales en busca de heridas sospechosas, larvas o signos de malestar, y reportar cualquier caso de inmediato a veterinarios o autoridades sanitarias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detectan-primer-contagio-humano-de-gusano-barrenador-en-nuevo-leon-FC21108508

La dependencia enfatizó que el suministro de alimentos en Estados Unidos permanece seguro, ya que la plaga no afecta carne procesada, frutas o vegetales, y cualquier animal infectado sería detectado durante las inspecciones sanitarias obligatorias.

Durante más de un año, el USDA ha mantenido una estrategia coordinada con México y países de Centroamérica para contener el avance del gusano barrenador hacia territorio estadounidense, reforzando sistemas de vigilancia y acciones de respuesta transfronteriza.

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