Pleito en la cúpula del gobierno por el desastre en CDMX

La gota que derramó el vaso fue el frívolo video que publicó antier por la tarde la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Fue el peor día para publicarlo. El peor. Ese día, los habitantes de la Ciudad de México sufrieron un caos vial de furia a consecuencia de los bloqueos de la CNTE. La gente estaba irritadísima. Encima, los maestros manifestantes vandalizaron las esculturas conmemorativas del Mundial en el Paseo de la Reforma ante la inacción de la policía, que sólo observaba.

Un día antes no había estado mejor. Los de la CNTE se enfrentaron con una policía capitalina incapaz de contenerlos y un maestro perdió un ojo; la lluvia colapsó el poniente de la ciudad, arrojando escenas de desastre natural mayúsculo que circularon profusamente en redes sociales, y falló el Tren Ligero que conduce al Estadio Azteca, por lo que los usuarios tuvieron que irse caminando sobre las vías del tren. El summum del ridículo: volvieron a pintar de amarillo la infraestructura vial que unos días antes habían pintado de morado. Como si nada de esto estuviera sucediendo, Clara Brugada publicó un video festivo en el que invitaba a la gente a vivir el Mundial afuera del estadio. ¡A vivirlo en las calles tomadas por los maestros, inundadas por la lluvia y paralizadas por las fallas en el transporte público! Y luego se cayó el techo del puente del aeropuerto. Todo este panorama ha desatado un pleito interno en la cúpula del poder. Palacio Nacional contra Jefatura de Gobierno. Los de Sheinbaum contra los de Clara Brugada. Nunca han sido grandes amigos dentro de Morena. Hay que recordar que la Presidenta y su equipo querían a Omar García Harfuch de jefe de Gobierno. Así que el desastre de cara al Mundial ha despertado un cruce de acusaciones sobre quién tiene la culpa.

En Palacio Nacional recriminan la estridente frivolidad de Clara Brugada. Su incapacidad para tener listas las obras del Mundial, su retraso en el Metro, los desvaríos de la pintura morada, la falta de previsión ante las previsibles lluvias torrenciales, la incapacidad para contener a los manifestantes violentos y orientar el tráfico ante los bloqueos. En la Jefatura de Gobierno recriminan que no les llegó el dinero a tiempo para las obras, que lo del aeropuerto es del Gobierno Federal y que lo de la CNTE exhibe la incapacidad de operación política de Palacio Nacional. SACIAMORBOS ¿Será que el prominente empresario que está en la mira de Estados Unidos se dejó ver en la fiesta de una alta funcionaria del equipo de la presidenta Sheinbaum? ¿Será que ella portaba un Rolex rosa? ¿Será que pronto salgan fotos? @CarlosLoret

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