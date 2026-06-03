Candidatos al Congreso realizaron más de 10 mil eventos, ¿tú lo sentiste?

De acuerdo con los informes de la plataforma de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, hasta el corte de las 12:00 horas del pasado 2 de junio, los 121 candidatos a diputado que compitieron durante el último mes para representar a Coahuila en el Congreso del Estado, reportaron haber realizado al menos 10 mil 628 eventos proselitistas. Estos eventos reportados ante el INE, se registran ante la plataforma de fiscalización con el objetivo de identificar que no existen disparidades en el uso de los recursos públicos.

Los eventos pueden ir desde un recorrido en las calles con volantes y utilería conocidos como “toca toca”, volanteo en cruceros, reuniones con vecinos y/o militancia en domicilios, hasta mitins con grupos musicales. A pesar de que las restricciones generadas por el COVID-19 en últimas elecciones similares a las de este año en aquel 2020 podrían obligarnos a no hacer comparaciones, los datos históricos versus los actuales reportados ante las plataformas del INE, mostraron que los candidatos no elevaron su contacto con la población a quienes buscan representar.

La última elección similar a la actual, se desarrolló en el 2020, cuando después de un ajuste de fechas, la autoridad electoral realizó la elección -también para renovar el Congreso del Estado- en los primeros días del mes de octubre. En aquella elección, se compitieron 145 candidatos que realizaron un total de 11 mil 981 eventos proselitistas de todo tipo a lo largo de una campaña que duró 40 días. Al contrastar estos datos, se puede reflejar que aún cuando las restricciones por la pandemia eran evidentes en aquella elección, e incluso, ni siquiera habían llegado las campañas de vacunación, un mayor acercamiento a la población no fue una realidad. En promedio, en la elección del 2020, los candidatos se habrían realizado a lo largo de la campaña, un total de 82 eventos proselitistas, mientras que en estas campañas, el promedio fue de 83: sin cubrebocas, sin gel antibacterial, sin sana distancia y con hospitales saturados. Una comparación que también se puede realizar y que no tuvo grandes cambios, fue en los eventos que fueron reportados como cancelados, mismos que en 2020 sumaron dos mil 929, y para esta elección, un total de dos mil 889. Además, la plataforma permite conocer que en esta elección, los candidatos tiraron en menor medida la casa por la ventana, pues ante el INE, se reportó menor cantidad de eventos onerosos. Los archivos históricos del INE indican que se realizaron en 2020 un total de mil 531 eventos “onerosos”, mientras que en 2026, un total de mil 14, de los cuales 134 fueron de carácter privado.

ESPERAN ALTA PARTICIPACIÓN Oscar Daniel Rodríguez, actual presidente del Instituto Electoral de Coahuila, quien opera esta elección al ser de carácter local, dijo que para esta elección espera que participe al menos el 40 por ciento de los ciudadanos electores como ha sucedido en ejercicios similares anteriores, sin embargo, se esperaría incrementar la meta. Recordó que en comparación con otras elecciones, la ciudadanía tuvo acceso a plataformas como “Conóceles”, para conocer los proyectos propuestos por los candidatos, además de otros mecanismos que fueron impulsados por la sociedad civil y los medios. “Siento que sí hubo suficiente información. Los perfiles estaban en esta página y los candidatos también pudieron dar a conocer de forma particular sus proyectos en sus redes sociales, actos de campaña, etcétera. Confiamos en que la ciudadanía pueda seguir haciendo gala de ese compromiso que hay en el Estado para con la democracia”, dijo.

Respecto a este mismo tema, Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, subrayó que si bien desde la sociedad civil se identificó una actividad proselitista importante, la duda que queda para análisis, es si la información que se aportó fue la necesaria para una toma de decisiones tan importante, y no estuvo como en muchas ocasiones basada en aspectos de interés exclusivamente político.

“Una de las reflexiones, es si esa información logró traducirse en información suficiente para que los ciudadanos conozcan a profundidad los perfiles de las y los candidatos. En muchos casos, la discusión pública se centró en aspectos políticos, confrontaciones y contrastes, no tanto en propuestas”, expresó Marco Zamarripa. “Lo que habría que esperar es que si una campaña con una actividad con la que fuimos testigos, se tradujo en una mayor participación ciudadana, con un impacto verdadero y si la gente comprendió la importancia de la elección”, dijo. Al cabo de esta campaña, entre eventos y discursos en redes, la plataforma fiscalizadora del INE que es de carácter público, también reveló que durante la campaña se gastaron más de 65 millones 555 mil pesos de gastos; Sin embargo, esta cifra puede actualizarse en los días posteriores, incluso a la elección.

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