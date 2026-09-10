Con estrategia ‘Tómala Cochino’ Ayuntamiento de Saltillo invita a mantener la ciudad limpia

Jóvenes y estudiantes salieron este jueves a las calles de Saltillo con carteles de la estrategia “Tómala Cochino”, mediante la cual el Gobierno Municipal busca concientizar a peatones y automovilistas sobre la disposición adecuada de basura y promover los reportes contra quienes arrojen residuos en espacios públicos. La actividad se realizó en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde participaron, a través del Instituto Municipal de la Juventud, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo, el Ateneo Fuente y el Instituto de Ciencias y Humanidades.

Con mensajes dirigidos a quienes circulaban por el sector, los participantes exhortaron a evitar que los residuos sean arrojados en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos y otros espacios públicos, como parte de las acciones que, según el Ayuntamiento, buscan fortalecer la cultura cívica y la participación de la ciudadanía en la limpieza de la ciudad. Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que la estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González para involucrar a distintos sectores de la población en el cuidado de los espacios públicos.

“La instrucción de nuestro alcalde Javier Díaz es la de ayudar a ofrecer una ciudad más limpia y ordenada, y esto se logra sólo con el esfuerzo de todas y todos; en Saltillo, la juventud se encuentra muy comprometida con esta causa que beneficia a toda la comunidad”, señaló Ramírez Espinoza. El Gobierno Municipal también llamó a la población a reportar a las personas que sean sorprendidas arrojando basura en la vía pública. Para ello puso a disposición el número 844-414-11-14, a fin de que la autoridad correspondiente pueda dar seguimiento a los casos.

De acuerdo con el Ayuntamiento, las sanciones establecidas en el reglamento municipal para este tipo de conductas pueden alcanzar hasta los 55 mil pesos, dependiendo del caso.