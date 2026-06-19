Saltillo: Sofía enfrenta una nueva batalla contra el cáncer y su familia busca apoyo para salvar su vida

Lo que parecía una historia de superación se transformó en una nueva lucha por la vida. Sofía Bravo López, vecina de Ciudad Satélite Norte II, en Saltillo, sobrevivió a un cáncer de mama en etapa 3 diagnosticado en 2019, pero 5 añs despúes recibió una noticia devastadora: la enfermedad reapareció con metástasis en el mediastino, una zona estratégica del tórax donde se ubican órganos y estructuras vitales. Desde entonces, ha enfrentado hospitalizaciones, estudios especializados y diversos tratamientos. En junio de 2025 fue sometida a una intervención quirúrgica para retirar el tumor; sin embargo, debido a la complejidad del procedimiento, únicamente fue posible extraer alrededor del 40 por ciento de la masa cancerosa.

Con el paso del tiempo, el padecimiento continuó avanzando. Hoy el tumor compromete la vena cava superior, los pulmones y la tráquea, situación que le provoca serias dificultades para respirar, alimentarse y hablar, además de complicaciones derivadas del síndrome de vena cava superior. “Estamos contra reloj. Es urgente que mi esposa reciba su tratamiento y sea realizada su cirugía. Ella está actualmente hospitalizada”, expresa su esposo, Israel Sánchez, quien encabeza una campaña solidaria para reunir recursos. Quien desee apoyar, lo puede hacer a través de esta liga:

COSTOS ELEVADOS AGRAVAN UNA LUCHA QUE COMPARTEN MILES DE FAMILIAS La familia explica que los gastos acumulados después de años de atención médica han rebasado por completo sus posibilidades económicas, motivo por el cual recurrieron a una colecta pública para intentar mantener el tratamiento. La historia de Sofía refleja una problemática que afecta a miles de mujeres en México. El cáncer de mama continúa siendo el tumor maligno más frecuente entre la población femenina y representa una de las principales causas de fallecimiento por enfermedades oncológicas. Además, una proporción importante de los casos se detecta en etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas suelen ser más complejas y demandantes. En situaciones de enfermedad metastásica, las células cancerosas pueden extenderse a distintas partes del organismo. En el caso de Sofía, la propagación alcanzó el mediastino, una región donde se encuentran estructuras esenciales para funciones como la respiración y la circulación sanguínea, lo que explica la gravedad de su condición actual.

Su caso también pone sobre la mesa la necesidad de garantizar seguimiento médico continuo y acceso a tratamientos especializados. Aunque existen campañas de detección oportuna y prevención, muchas familias enfrentan enormes desafíos financieros una vez confirmado el diagnóstico y durante los procesos prolongados de atención.

Ante este panorama, la familia Sánchez Bravo inició una campaña de recaudación con el objetivo de obtener recursos para solventar cirugías, hospitalización y sesiones de quimioterapia. De acuerdo con sus estimaciones, cada intervención quirúrgica puede representar un gasto de entre 400 mil y 500 mil pesos, mientras que una sola aplicación de quimioterapia ronda los 300 mil pesos. “Como ustedes saben, al menos en México, los tratamientos contra el cáncer son carísimos, y después de dos años de lucha nuestros recursos se agotaron”, señala Israel Sánchez en el llamado dirigido a la ciudadanía. Con la esperanza de reunir el apoyo necesario, familiares y amigos invitan a la población a contribuir económicamente o compartir la campaña para ampliar su alcance y darle a Sofía la oportunidad de continuar con la atención médica que requiere. Haz una donación o ayuda a difundir el caso de Sofía Bravo López: https://gofund.me/15d2677f2

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