Con inversión histórica de 100 mdp se apoyó al campo de Saltillo: Javier Díaz

Durante su primer año de administración, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó una inversión superior a los 100 millones de pesos destinada al fortalecimiento del campo, resultado del trabajo coordinado entre productores, el Gobierno del Estado y el Municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones productivas y la calidad de vida de las familias que habitan en la zona rural.

El edil subrayó que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsaron obras, programas y acciones estratégicas que han tenido un impacto directo en las comunidades rurales del municipio. Señaló que la atención al campo se abordó desde dos vertientes fundamentales: la productiva y la social.

“Abordamos la atención al campo bajo dos vertientes: la productiva y la social. La primera, enfocada en brindar apoyos a la agricultura y la ganadería, contribuyendo a mejorar los parámetros productivos; y la segunda, en apoyos directamente relacionados con mejorar la calidad de vida de la población”, expresó el alcalde.

En materia productiva, Díaz González informó que se entregaron incentivos municipales al campo por más de 8.3 millones de pesos, lo que permitió la preparación y/o siembra de aproximadamente 7 mil 500 hectáreas. Además, se distribuyeron 120 toneladas de semilla, 5 mil 300 litros de fertilizante órgano-mineral y se establecieron 400 huertos de traspatio en distintas comunidades rurales.

Asimismo, con una inversión conjunta de 2.6 millones de pesos entre estado, municipio y productores, se impulsó el mejoramiento genético del ganado mediante la entrega de 40 sementales bovinos de registro, así como diez sementales caprinos y nueve ovinos, fortaleciendo así la productividad pecuaria del municipio.