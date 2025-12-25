Con inversión histórica de 100 mdp se apoyó al campo de Saltillo: Javier Díaz
La inversión fue resultado del trabajo conjunto entre productores, el Gobierno del Estado y el Municipio
Durante su primer año de administración, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó una inversión superior a los 100 millones de pesos destinada al fortalecimiento del campo, resultado del trabajo coordinado entre productores, el Gobierno del Estado y el Municipio, con el objetivo de mejorar las condiciones productivas y la calidad de vida de las familias que habitan en la zona rural.
El edil subrayó que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsaron obras, programas y acciones estratégicas que han tenido un impacto directo en las comunidades rurales del municipio. Señaló que la atención al campo se abordó desde dos vertientes fundamentales: la productiva y la social.
“Abordamos la atención al campo bajo dos vertientes: la productiva y la social. La primera, enfocada en brindar apoyos a la agricultura y la ganadería, contribuyendo a mejorar los parámetros productivos; y la segunda, en apoyos directamente relacionados con mejorar la calidad de vida de la población”, expresó el alcalde.
En materia productiva, Díaz González informó que se entregaron incentivos municipales al campo por más de 8.3 millones de pesos, lo que permitió la preparación y/o siembra de aproximadamente 7 mil 500 hectáreas. Además, se distribuyeron 120 toneladas de semilla, 5 mil 300 litros de fertilizante órgano-mineral y se establecieron 400 huertos de traspatio en distintas comunidades rurales.
Asimismo, con una inversión conjunta de 2.6 millones de pesos entre estado, municipio y productores, se impulsó el mejoramiento genético del ganado mediante la entrega de 40 sementales bovinos de registro, así como diez sementales caprinos y nueve ovinos, fortaleciendo así la productividad pecuaria del municipio.
El alcalde también destacó la entrega de 35 toneladas de suplemento alimenticio y 70 toneladas de alimento concentrado para ganado, así como la aplicación de paquetes sanitarios a más de cinco mil cabezas de ganado bovino, equino y ovicaprino, acciones que contribuyen a mejorar la sanidad y el rendimiento del sector ganadero.
En el rubro de infraestructura y servicios básicos, se realizaron 450 trámites de fierro de herrar y señal de sangre; se ejecutaron 31 obras para la distribución de agua para consumo humano; se rehabilitaron cinco plantas potabilizadoras y se llevaron a cabo 19 desazolves de bordos de abrevadero. Además, se construyeron 190 techos de losa aligerada y, en coordinación con la iniciativa privada, se entregaron 70 equipos para el almacenamiento de agua, como tinacos, cisternas, bombas y bebederos.
Díaz González añadió que se mantiene un programa permanente de rehabilitación de caminos rurales y que se logró llevar internet a 28 localidades del medio rural. También se realizaron 650 acciones de atención y asesoría jurídica, además de apoyos sociales como la entrega de útiles escolares, ropa, calzado y servicios de salud, en coordinación con diversas asociaciones civiles.
De igual forma, en conjunto con el DIF Saltillo, se otorgó apoyo alimentario a 3 mil 500 familias del área rural y se desarrollaron 20 jornadas del programa Amor en Movimiento, acercando servicios médicos y de bienestar a las comunidades.
Finalmente, el alcalde resaltó que, en coordinación con el DIF Saltillo, la Brigada 56 para el Desarrollo Rural, ICATEC y el Instituto Municipal de la Mujer, se impartieron 18 cursos de capacitación en distintas localidades rurales, enfocados principalmente en mujeres, con el fin de fortalecer sus capacidades y promover la generación de fuentes de autoempleo, consolidando así un desarrollo integral del campo saltillense.