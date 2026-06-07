Con permiso del hospital y lejos de Parras: Paula salió de trabajar para ir a votar

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Saltillo
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    Con permiso del hospital y lejos de Parras: Paula salió de trabajar para ir a votar
    Paula Facundo acudió a votar durante una pausa en su jornada laboral como enfermera, luego de recibir un permiso especial en su trabajo. FOTO: SERGIO SOTO

La enfermera originaria de Parras aprovechó un permiso laboral para acudir a una casilla especial en Saltillo

Entre turnos de trabajo y permisos laborales, Paula Facundo hizo una pausa en su jornada como enfermera para acudir a votar este domingo en Saltillo. Aunque es originaria de Parras de la Fuente, desde hace tiempo utiliza una casilla especial para poder participar en las elecciones cuando le toca trabajar fuera de su ciudad.

“Me dieron un permiso especial por votaciones para venir”, contó la mujer de 40 años, quien aseguró que después deberá entregar un comprobante en su trabajo para justificar la salida.

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Para Paula, acudir a las urnas no era algo que quisiera dejar pasar, especialmente después de una experiencia frustrante en elecciones anteriores, cuando se quedó sin votar debido a la falta de boletas en una casilla especial.

“Éramos muchísimas personas las que nos quedamos sin votar afuera”, recordó.

Esta vez, decidió llegar con tiempo y aprovechar el permiso otorgado en su centro laboral para ejercer su derecho.

“Representa nuevas oportunidades de democracia, de justicia, de buscar el bienestar”, expresó.

Aunque asegura que en esta ocasión el proceso fue más ágil y organizado, reconoce que para muchas personas foráneas combinar trabajo y participación ciudadana no siempre resulta sencillo, especialmente para quienes laboran en fines de semana o deben trasladarse desde otros municipios.

Paula señaló que en el hospital donde trabaja también se otorgaron permisos especiales a otros compañeros para acudir a votar durante la jornada electoral.

“Es un derecho que tenemos como ciudadanos”, afirmó.

Tras emitir su voto, la enfermera regresaría nuevamente a cumplir con su turno laboral, pero esta vez con la tranquilidad de no haber dejado pasar la elección.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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