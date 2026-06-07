Con permiso del hospital y lejos de Parras: Paula salió de trabajar para ir a votar

“Me dieron un permiso especial por votaciones para venir”, contó la mujer de 40 años, quien aseguró que después deberá entregar un comprobante en su trabajo para justificar la salida.

Entre turnos de trabajo y permisos laborales, Paula Facundo hizo una pausa en su jornada como enfermera para acudir a votar este domingo en Saltillo . Aunque es originaria de Parras de la Fuente, desde hace tiempo utiliza una casilla especial para poder participar en las elecciones cuando le toca trabajar fuera de su ciudad.

Para Paula, acudir a las urnas no era algo que quisiera dejar pasar, especialmente después de una experiencia frustrante en elecciones anteriores, cuando se quedó sin votar debido a la falta de boletas en una casilla especial.

“Éramos muchísimas personas las que nos quedamos sin votar afuera”, recordó.

Esta vez, decidió llegar con tiempo y aprovechar el permiso otorgado en su centro laboral para ejercer su derecho.

“Representa nuevas oportunidades de democracia, de justicia, de buscar el bienestar”, expresó.

Aunque asegura que en esta ocasión el proceso fue más ágil y organizado, reconoce que para muchas personas foráneas combinar trabajo y participación ciudadana no siempre resulta sencillo, especialmente para quienes laboran en fines de semana o deben trasladarse desde otros municipios.

Paula señaló que en el hospital donde trabaja también se otorgaron permisos especiales a otros compañeros para acudir a votar durante la jornada electoral.

“Es un derecho que tenemos como ciudadanos”, afirmó.

Tras emitir su voto, la enfermera regresaría nuevamente a cumplir con su turno laboral, pero esta vez con la tranquilidad de no haber dejado pasar la elección.