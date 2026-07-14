Concentra el 6% de los contratistas más de la mitad de las adjudicaciones en Saltillo

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    Concentra el 6% de los contratistas más de la mitad de las adjudicaciones en Saltillo
    Alberto Hurtado afirma que un reducido número de constructoras acapara contratos del Municipio. CORTESÍA

Plantea el diputado Alberto Hurtado actualizar los lineamientos de contratación para ampliar la participación de empresas registradas y evitar la concentración recurrente de adjudicaciones en un reducido grupo de constructoras

Con el fin de fortalecer la competencia y ampliar las oportunidades para las empresas registradas en el padrón de contratistas del Ayuntamiento de Saltillo, el diputado Alberto Hurtado propuso hacer un llamado al Gobierno Municipal para que revise y, en su caso, actualice las reglas de contratación de obra pública, luego de detectar una alta concentración de contratos en un reducido grupo de constructoras.

Hurtado señaló que, con base en información de transparencia del Municipio, de los 252 contratistas registrados, apenas 10 empresas concentran 60 adjudicaciones, equivalentes al 56.1 por ciento de los contratos revisados durante 2025, mientras que las 5 principales acumulan 39 contratos, es decir, el 36.4 por ciento del total analizado.

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Hurtado indicó que algunas empresas han obtenido hasta 12 contratos en menos de un año, por lo que propuso que, cuando una constructora ya haya recibido tres adjudicaciones en el mismo ejercicio, se analice dar oportunidad a las empresas que quedaron en segundo o tercer lugar, siempre que hayan acreditado capacidad técnica y financiera.

De acuerdo con la investigación presentada, los casos con mayor recurrencia corresponden a Constructora Salas López, S.A. de C.V., con 12 adjudicaciones y alrededor de 51.1 millones de pesos en contratos; Cepeda Arroyo Construcciones, S.A. de C.V., con 7 contratos; y Server Construcciones y Estructuras, S.A. de C.V., con 6 adjudicaciones.

El legislador aclaró que la iniciativa no busca impedir que una empresa vuelva a ganar licitaciones ni hacer obligatoria la subcontratación, sino promover una mayor participación entre los contratistas registrados y fortalecer la transparencia en la asignación de la obra pública municipal.

La propuesta también plantea reforzar la justificación de las adjudicaciones recurrentes, prevenir la concentración de contratos y analizar mecanismos para que, en los casos legalmente procedentes, los licitantes no adjudicados puedan participar como subcontratistas en lugar de empresas vinculadas con la contratista ganadora.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales, Metropolitanos e Interestatales para su análisis.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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