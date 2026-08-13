Concientizan animalistas sobre una tenencia responsable de los seres sintientes en Saltillo

Daniela Ros Rodríguez, titular del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (Cebiss), llamó a las familias a revisar las condiciones en las que mantienen a sus animales de compañía y garantizarles un espacio limpio, seguro y adecuado a sus necesidades.

Tener un perro o un gato implica mucho más que llevarlo a casa. Alimentarlo, mantenerlo saludable, protegerlo y evitar que deambule sin supervisión son responsabilidades que deben asumirse durante toda su vida quienes tengan un animal sintiente y viva en Saltillo o el resto del estado de Coahuila.

Entre los cuidados básicos está proporcionar alimento suficiente y agua limpia y fresca, además de llevarlos periódicamente con un Médico Veterinario, mantener actualizadas sus vacunas y realizar desparasitaciones bajo orientación profesional.

Con apoyo del Municipio de Saltillo y Gobierno Estatal, se impulsan acciones encaminadas a fortalecer una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los seres de compañía, con el objetivo de que las familias asuman el compromiso que representa tener un animal bajo su cuidado.

Otro punto importante es evitar que perros y gatos salgan solos a la calle. Un animal sin supervisión puede extraviarse, sufrir un accidente, ser atropellado o incluso generar algún riesgo para otras personas. Al salir de casa deben permanecer bajo el cuidado de una persona responsable.

La esterilización también representa una medida preventiva para evitar camadas no planeadas y reducir el número de animales que pueden terminar en situación de abandono. En perros y gatos, esta práctica contribuye además al control de la población animal.

El llamado busca que quienes tienen mascotas entiendan que su bienestar depende directamente de los cuidados que reciben en casa. No se trata únicamente de proporcionarles alimento, sino de atender sus necesidades físicas, mantenerlos bajo control y procurarles atención médica cuando sea necesaria.