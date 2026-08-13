Concientizan animalistas sobre una tenencia responsable de los seres sintientes en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Concientizan animalistas sobre una tenencia responsable de los seres sintientes en Saltillo
    El Cebiss de Saltillo promueve entre las familias una tenencia responsable como parte fundamental del cuidado, bienestar y protección de los seres sintientes. CORTESÍA

El Cebiss pidió mantener a los animales bajo supervisión para prevenir extravíos, accidentes y otros riesgos

Tener un perro o un gato implica mucho más que llevarlo a casa. Alimentarlo, mantenerlo saludable, protegerlo y evitar que deambule sin supervisión son responsabilidades que deben asumirse durante toda su vida quienes tengan un animal sintiente y viva en Saltillo o el resto del estado de Coahuila.

Daniela Ros Rodríguez, titular del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (Cebiss), llamó a las familias a revisar las condiciones en las que mantienen a sus animales de compañía y garantizarles un espacio limpio, seguro y adecuado a sus necesidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/parras-altos-precios-de-hospedaje-por-vendimias-quedan-fuera-de-regulacion-de-turismo-DJ22813635

Entre los cuidados básicos está proporcionar alimento suficiente y agua limpia y fresca, además de llevarlos periódicamente con un Médico Veterinario, mantener actualizadas sus vacunas y realizar desparasitaciones bajo orientación profesional.

Con apoyo del Municipio de Saltillo y Gobierno Estatal, se impulsan acciones encaminadas a fortalecer una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los seres de compañía, con el objetivo de que las familias asuman el compromiso que representa tener un animal bajo su cuidado.

Otro punto importante es evitar que perros y gatos salgan solos a la calle. Un animal sin supervisión puede extraviarse, sufrir un accidente, ser atropellado o incluso generar algún riesgo para otras personas. Al salir de casa deben permanecer bajo el cuidado de una persona responsable.

La esterilización también representa una medida preventiva para evitar camadas no planeadas y reducir el número de animales que pueden terminar en situación de abandono. En perros y gatos, esta práctica contribuye además al control de la población animal.

El llamado busca que quienes tienen mascotas entiendan que su bienestar depende directamente de los cuidados que reciben en casa. No se trata únicamente de proporcionarles alimento, sino de atender sus necesidades físicas, mantenerlos bajo control y procurarles atención médica cuando sea necesaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-lanza-convocatoria-al-premio-municipal-de-la-juventud-2026-buscan-historias-que-inspiran-LO22797873

La responsabilidad también implica considerar los gastos y el tiempo que requiere un animal antes de incorporarlo a una familia. Una mascota no es un objeto que pueda desecharse cuando cambian las circunstancias; requiere cuidados constantes, protección y compromiso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuidado Animal
protección de animales
maltrato animal

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ideas neoliberales

Ideas neoliberales
true

Américo Villarreal regresará a Tamaulipas por diputación
true

POLITICÓN: Morena administra la lealtad a través del ‘secuestro’ de las prerrogativas estatales, incluido Coahuila
Personal de la Sedena apoyó en el resguardo del área mientras se realizaban las diligencias.

Hallan a hombre decapitado sobre vías del tren en Saltillo; indagan posible suicidio

Martha Moncada señaló que Turismo estatal no tiene facultades para fijar las tarifas de hospedaje durante las vendimias en Parras.

Parras: altos precios de hospedaje por vendimias quedan fuera de regulación de Turismo
Las Selecciones Mexicanas impusieron condiciones en Düsseldorf y cerraron invictas el primer día de actividad mundialista.

¡México arranca perfecto! Femenil y Varonil ganan sus cuatro juegos en el Mundial de Flag Football
El portaaviones inició un despliegue programado de siete meses en el Mar de China Meridional el pasado mes de noviembre, pero fue redirigido al Mar Arábigo en enero, poco antes del inicio de la Operación Furia Épica contra Irán . Ha permanecido allí desde entonces.

Los demócratas interrogan al Pentágono sobre las condiciones a bordo del USS Abraham Lincoln tras los informes de marineros que intentaron saltar por la borda
En otro frente de monetización, los críticos alertaron sobre cómo Trump recurrió a su Departamento de Justicia para forjar un acuerdo potencialmente lucrativo y dudoso.

Expertos afirman que Trump ha amasado una fortuna asombrosa en una presidencia ‘de lo más abiertamente corrupta’