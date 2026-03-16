Concierto de Primavera llena de música el Centro Histórico de Saltillo con la Banda del Estado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Concierto de Primavera llena de música el Centro Histórico de Saltillo con la Banda del Estado
    La Banda de Música del Estado de Coahuila interpretó un variado repertorio que incluyó piezas de danzón, mambo y música italiana, en una presentación que animó la tarde dominical en el Centro Histórico. CORTESÍA

Decenas de familias se reunieron en Paseo Capital para disfrutar de la Banda de Música del Estado de Coahuila con un repertorio que incluyó danzones, mambos y un homenaje a Pedro Infante

El corazón del Centro Histórico se llenó de música y ambiente familiar este domingo con la realización del Concierto de Primavera en Paseo Capital, donde la Banda de Música del Estado de Coahuila ofreció una presentación que reunió a decenas de familias saltillenses.

El evento se llevó a cabo en el Distrito Centro como parte de las actividades culturales impulsadas por la Secretaría de Cultura del Estado en coordinación con el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, con motivo de las celebraciones por la llegada de la primavera.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo implementa corredores comerciales para reforzar la seguridad urbana

$!Decenas de personas acudieron al Paseo Capital, en el Distrito Centro de Saltillo, para disfrutar del Concierto de Primavera organizado por la Secretaría de Cultura del Estado y el Instituto Municipal de Cultura.
Decenas de personas acudieron al Paseo Capital, en el Distrito Centro de Saltillo, para disfrutar del Concierto de Primavera organizado por la Secretaría de Cultura del Estado y el Instituto Municipal de Cultura. CORTESÍA

Desde temprana hora, asistentes comenzaron a congregarse en este espacio público para disfrutar de una tarde musical que combinó tradición, nostalgia y ritmos populares. El repertorio interpretado por la agrupación estatal incluyó piezas de danzón, mambo y música italiana, además de un homenaje especial al ícono del cine y la música mexicana Pedro Infante, con temas que formaron parte de algunas de sus películas más recordadas.

La presentación estuvo dirigida por el maestro José Luis Ulloa Pedroza, quien condujo a la agrupación a través de un programa que logró conectar con el público. Durante el recital también se contó con la participación especial de las maestras Talia Nissi, en la flauta, y Elizabeth Fuentes, en el saxofón, cuyas interpretaciones añadieron momentos destacados a la velada.

$!Durante el recital participaron como invitadas las maestras Talia Nissi, en la flauta, y Elizabeth Fuentes, en el saxofón, quienes aportaron momentos especiales a la presentación musical.
Durante el recital participaron como invitadas las maestras Talia Nissi, en la flauta, y Elizabeth Fuentes, en el saxofón, quienes aportaron momentos especiales a la presentación musical. CORTESÍA

El ambiente festivo se reflejó entre los asistentes, quienes no solo disfrutaron de la música sino que, en algunos momentos, se animaron a bailar al ritmo de las melodías, generando una escena de convivencia familiar en pleno centro de la ciudad.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que este tipo de actividades buscan acercar el arte y la música a la población, al tiempo que se fortalecen los espacios de encuentro comunitario.

$!El Concierto de Primavera reunió a familias, jóvenes y adultos mayores en Paseo Capital, donde la música en vivo se convirtió en un punto de encuentro para disfrutar del espacio público en el Centro Histórico de Saltillo.
El Concierto de Primavera reunió a familias, jóvenes y adultos mayores en Paseo Capital, donde la música en vivo se convirtió en un punto de encuentro para disfrutar del espacio público en el Centro Histórico de Saltillo. CORTESÍA

“Este tipo de eventos los organizamos en coordinación con el Gobierno del Estado y el alcalde Javier Díaz González, con el objetivo de llevar actividades culturales y de esparcimiento a las familias saltillenses, además de promover la cultura a través de la música”, expresó.

$!El evento formó parte de las actividades culturales organizadas con motivo de la llegada de la primavera, con el objetivo de promover la convivencia familiar y acercar la música a los espacios públicos de Saltillo.
El evento formó parte de las actividades culturales organizadas con motivo de la llegada de la primavera, con el objetivo de promover la convivencia familiar y acercar la música a los espacios públicos de Saltillo. CORTESÍA

Autoridades municipales recordaron que la agenda cultural en Saltillo se mantiene activa durante todo el año, con presentaciones artísticas, talleres y exposiciones en museos, centros culturales y espacios públicos.

Las personas interesadas en conocer la programación completa de actividades pueden consultar la cartelera a través de las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, donde se difunden de manera permanente los eventos disponibles para la ciudadanía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
true

En torno al 8M en Saltillo. Cosas y sucedidos
CUARTOSCURO

¿Qué fue eso del #8M de la Presidenta y Comandanta?
El consumo de agua durante febrero creció a la par que las temperaturas alcanzaron un récord para ese mes.

Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord