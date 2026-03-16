Concierto de Primavera llena de música el Centro Histórico de Saltillo con la Banda del Estado

El corazón del Centro Histórico se llenó de música y ambiente familiar este domingo con la realización del Concierto de Primavera en Paseo Capital, donde la Banda de Música del Estado de Coahuila ofreció una presentación que reunió a decenas de familias saltillenses. El evento se llevó a cabo en el Distrito Centro como parte de las actividades culturales impulsadas por la Secretaría de Cultura del Estado en coordinación con el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, con motivo de las celebraciones por la llegada de la primavera. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo implementa corredores comerciales para reforzar la seguridad urbana

Desde temprana hora, asistentes comenzaron a congregarse en este espacio público para disfrutar de una tarde musical que combinó tradición, nostalgia y ritmos populares. El repertorio interpretado por la agrupación estatal incluyó piezas de danzón, mambo y música italiana, además de un homenaje especial al ícono del cine y la música mexicana Pedro Infante, con temas que formaron parte de algunas de sus películas más recordadas. La presentación estuvo dirigida por el maestro José Luis Ulloa Pedroza, quien condujo a la agrupación a través de un programa que logró conectar con el público. Durante el recital también se contó con la participación especial de las maestras Talia Nissi, en la flauta, y Elizabeth Fuentes, en el saxofón, cuyas interpretaciones añadieron momentos destacados a la velada.

El ambiente festivo se reflejó entre los asistentes, quienes no solo disfrutaron de la música sino que, en algunos momentos, se animaron a bailar al ritmo de las melodías, generando una escena de convivencia familiar en pleno centro de la ciudad. La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que este tipo de actividades buscan acercar el arte y la música a la población, al tiempo que se fortalecen los espacios de encuentro comunitario.

“Este tipo de eventos los organizamos en coordinación con el Gobierno del Estado y el alcalde Javier Díaz González, con el objetivo de llevar actividades culturales y de esparcimiento a las familias saltillenses, además de promover la cultura a través de la música”, expresó.

Autoridades municipales recordaron que la agenda cultural en Saltillo se mantiene activa durante todo el año, con presentaciones artísticas, talleres y exposiciones en museos, centros culturales y espacios públicos. Las personas interesadas en conocer la programación completa de actividades pueden consultar la cartelera a través de las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, donde se difunden de manera permanente los eventos disponibles para la ciudadanía.

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