Concluye AGSAL reparación de línea de agua; servicio se restablecerá gradualmente al norte de Saltillo

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    Concluye AGSAL reparación de línea de agua; servicio se restablecerá gradualmente al norte de Saltillo
    AGSAL informó que los trabajos en la línea principal de la captación Loma Alta concluyeron alrededor de las 16:00 horas. REDES SOCIALES

La avería en la conducción principal de la captación Loma Alta provocó retrasos en el suministro en colonias del sector; el llenado y presurización de la red comenzó alrededor de las 16:00 horas

Aguas de Saltillo (AGSAL) informó que concluyeron los trabajos de reparación de una avería en la línea principal de distribución de agua potable de la captación Loma Alta, que durante este domingo provocó afectaciones en el suministro en diferentes colonias del norte de la ciudad.

De acuerdo con la actualización difundida por el organismo, las labores terminaron alrededor de las 16:00 horas de este 30 de agosto. A partir de ese momento comenzó el proceso de llenado y presurización de la red para recuperar el suministro en el sector.

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AGSAL aclaró que la normalización del servicio será gradual y se reflejará conforme la red recupere sus niveles habituales de operación.

Horas antes, el organismo había informado sobre la avería en la línea de conducción principal de la captación Loma Alta y advirtió que esta situación ocasionaría retrasos en el abastecimiento de agua potable en diferentes puntos de la zona norte.

Entre las colonias señaladas inicialmente como afectadas se encontraban Emiliano Zapata, San Ángel, Las Misiones, Valle de las Flores, Magisterio, República, Latinoamericana, La Salle y Kiosco, entre otras.

$!El organismo señaló que el suministro de agua se normalizará gradualmente conforme la red recupere sus niveles de operación.
El organismo señaló que el suministro de agua se normalizará gradualmente conforme la red recupere sus niveles de operación. REDES SOCIALES

Mientras se desarrollaban las labores de reparación, AGSAL recomendó a los habitantes de las zonas afectadas hacer un uso responsable del agua almacenada.

Tras concluir los trabajos, el organismo indicó que mantendrá información sobre la recuperación del servicio a través de sus canales oficiales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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