Concluyen 40 Días por la Vida en Saltillo; Obispo llama a defender la vida desde la gestación

Respecto al tema del aborto y a quienes lo promueven, el prelado envió un mensaje de reflexión y acompañamiento para valorar la existencia humana desde sus primeras etapas de desarrollo.

Al culminar la iniciativa de oración efectuada durante octubre, el obispo de Saltillo, Hilario González García , recordó que este tipo de jornadas de preparación y purificación se realizan dos veces al año en la diócesis, coincidiendo con la Cuaresma y el mes de octubre.

“Hay una vida ahí, una vida que se está gestando. Tal vez hay presión, hay miedo, hay una incapacidad de sostenerla, puedes ponerla en manos de Dios, ¿verdad?”, expresó el obispo de Saltillo hacia las mujeres y familias en dicha situación.

Monseñor Hilario exhortó a no tomar decisiones precipitadas sobre el valor de la gestación: “No tomar ya la decisión de que no tiene sentido o que no merece vivir o que es un peso. Dale chance a Dios, ¿verdad? Dale chance a Dios que le dé vida a esa vida que se está gestando”.

OBISPO PARTICIPARÁ EN LA ASAMBLEA EPISCOPAL

Por otra parte, el obispo anunció su participación en la Asamblea de Obispos del 9 al 13 de noviembre en la Ciudad de México, donde se analizarán estrategias para fortalecer los sacramentos de iniciación cristiana y se abordarán los 100 años del movimiento cristero.

“Creo que en este caso estamos tratando el tema de la iniciación cristiana, pero la importancia de presentar mejor la evangelización, la catequesis para que los bautismos, confirmaciones, eucaristías, pues sean más plenas”, puntualizó.

Sobre el panorama político global y la figura del Papa, monseñor Hilario destacó la ecuanimidad con la que el Pontífice afronta la realidad mundial y los conflictos bélicos actuales.

“El Papa León es muy ecuánime en estas posturas, ¿verdad? Al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? Y siempre la invitación, si se fijan, ahorita es la paz, la paz, la paz desarmada y desarmante”, concluyó el prelado.