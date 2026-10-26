Concluyen 822 personas talleres para emprender o conseguir empleo en Saltillo

Un total de 822 saltillenses concluyeron talleres de capacitación para el trabajo durante el tercer trimestre del año, mediante la colaboración del DIF Saltillo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), MEJORA Coahuila y Brigada 56. El alcalde Javier Díaz González destacó que los participantes adquirieron conocimientos y habilidades en áreas como belleza, corte y confección, pastelería, manualidades, soldadura, inglés y computación, que pueden convertirse en alternativas laborales o en oportunidades para emprender sus propios negocios.

Los cursos se imparten en centros comunitarios, Centros de Atención Múltiple y ejidos de Saltillo, con instructores de las dependencias participantes que contribuyen a ampliar las opciones de capacitación en distintos sectores de la ciudad y el área rural. “Hoy concluyen su capacitación durante este tercer trimestre del año, dando un paso importante en su desarrollo personal y profesional”, expresó el alcalde, quien señaló que el objetivo es facilitar el acceso a oportunidades que contribuyan a mejorar la economía familiar. Añadió que, en coordinación con MEJORA Coahuila y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja para ampliar el acceso a estos programas de formación. Durante el evento, el senador Gabriel Elizondo Pérez reconoció el esfuerzo de los más de 800 participantes por continuar su preparación y destacó la importancia de adquirir nuevas herramientas para su desarrollo personal y profesional.

Por su parte, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció la colaboración del ICATEC, MEJORA Coahuila y Brigada 56, al señalar que el trabajo conjunto permitió ampliar el catálogo de talleres y llegar a más personas. También reconoció la labor de los instructores en la enseñanza y transmisión de sus conocimientos. Marco Cantú Vega, director general del ICATEC, informó que, de acuerdo con las cifras del organismo, el 60 por ciento de quienes participan en alguno de los talleres emprende su propio negocio, lo que representa una alternativa para generar ingresos y contribuir a la economía de sus familias. En representación de las personas graduadas, Guadalupe Flores Ortiz, de más de 80 años, agradeció la oportunidad de continuar aprendiendo y destacó que la edad no es un impedimento para adquirir nuevos conocimientos.

“Tengo más de 80 años y he aprendido que nunca es tarde para aprender. Gracias al gobernador Manolo Jiménez, al alcalde Javier Díaz, a nuestros maestros y a todas las personas que hicieron esto posible”, expresó. Al evento también asistieron Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso del Estado; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila; Jorge Piñones Arsuaga, coordinador general de MEJORA Coahuila, y Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo.

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