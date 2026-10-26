Concluyen 822 personas talleres para emprender o conseguir empleo en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Concluyen 822 personas talleres para emprender o conseguir empleo en Saltillo
    Durante entrega de constancias, autoridades destacan capacitación como vía para fortalecer la economía familiar. CORTESÍA

Los participantes recibieron capacitación en áreas como belleza, corte y confección, pastelería, manualidades, soldadura, inglés y computación

Un total de 822 saltillenses concluyeron talleres de capacitación para el trabajo durante el tercer trimestre del año, mediante la colaboración del DIF Saltillo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC), MEJORA Coahuila y Brigada 56.

El alcalde Javier Díaz González destacó que los participantes adquirieron conocimientos y habilidades en áreas como belleza, corte y confección, pastelería, manualidades, soldadura, inglés y computación, que pueden convertirse en alternativas laborales o en oportunidades para emprender sus propios negocios.

Registra Saltillo reducción del 46% en delitos de robo; se consolida como la capital más segura del país

Los cursos se imparten en centros comunitarios, Centros de Atención Múltiple y ejidos de Saltillo, con instructores de las dependencias participantes que contribuyen a ampliar las opciones de capacitación en distintos sectores de la ciudad y el área rural.

“Hoy concluyen su capacitación durante este tercer trimestre del año, dando un paso importante en su desarrollo personal y profesional”, expresó el alcalde, quien señaló que el objetivo es facilitar el acceso a oportunidades que contribuyan a mejorar la economía familiar.

Añadió que, en coordinación con MEJORA Coahuila y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja para ampliar el acceso a estos programas de formación.

Durante el evento, el senador Gabriel Elizondo Pérez reconoció el esfuerzo de los más de 800 participantes por continuar su preparación y destacó la importancia de adquirir nuevas herramientas para su desarrollo personal y profesional.

$!El alcalde Javier Díaz González destacó que estos programas contribuyen al desarrollo personal y profesional
El alcalde Javier Díaz González destacó que estos programas contribuyen al desarrollo personal y profesional CORTESÍA

Por su parte, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció la colaboración del ICATEC, MEJORA Coahuila y Brigada 56, al señalar que el trabajo conjunto permitió ampliar el catálogo de talleres y llegar a más personas. También reconoció la labor de los instructores en la enseñanza y transmisión de sus conocimientos.

Marco Cantú Vega, director general del ICATEC, informó que, de acuerdo con las cifras del organismo, el 60 por ciento de quienes participan en alguno de los talleres emprende su propio negocio, lo que representa una alternativa para generar ingresos y contribuir a la economía de sus familias.

En representación de las personas graduadas, Guadalupe Flores Ortiz, de más de 80 años, agradeció la oportunidad de continuar aprendiendo y destacó que la edad no es un impedimento para adquirir nuevos conocimientos.

Así era el Centro de Saltillo: Jesús Eduardo comparte imágenes históricas que conquistan las redes

“Tengo más de 80 años y he aprendido que nunca es tarde para aprender. Gracias al gobernador Manolo Jiménez, al alcalde Javier Díaz, a nuestros maestros y a todas las personas que hicieron esto posible”, expresó.

Al evento también asistieron Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso del Estado; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila; Jorge Piñones Arsuaga, coordinador general de MEJORA Coahuila, y Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación
Talleres

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Antes de irme

Antes de irme
true

POLITICÓN: Transportistas de Coahuila se suman a paro; buscan garantías para trabajar sin riesgos
true

Taddei, instrumento desechable para la 4T
Conoce por qué lloverá cuatro días en Saltillo, cómo estará el clima del 27 al 30 de octubre y cuándo regresarán las temperaturas cálidas.

¿Por qué lloverá 4 días en Saltillo?... se aproximan lluvias consecutivas y temperaturas frescas
Transportistas de carga mantienen el paro y advierten que no retirarán sus unidades hasta obtener respuestas a sus demandas.

Transportistas bloquean parcialmente la carretera Saltillo-Monterrey; advierten paro total
Los asientos de quienes participaron en la bronca aparecieron marcados El incidente empañó una victoria de 2-1 para los albiazules.

Rayados aplica la cero tolerancia y cancela abonos de peleoneros en el BBVA
El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió la prohibición de todas las manifestaciones que no estuvieran organizadas por los sindicatos e instó a que se restableciera la calma.

El presidente francés, Emmanuel Macron, promete ‘medidas enérgicas’ para apaciguar las protestas
Su trayectoria académica, su activismo propalestino y sus vínculos profesionales están ahora bajo escrutinio judicial.

Detienen a Youssef Siher, el presunto ‘cerebro’ detrás de los disturbios en Milán