Condenan a cuatro años de prisión a agresor que casi mata a su rival en Ramos Arizpe

Por el delito de lesiones gravísimas que pusieron en peligro la vida, Mario Ernesto “N” se declaró culpable ante un juez penal, mediante un procedimiento abreviado realizado alrededor de las 11:00 horas en la sala número tres del Centro de Justicia Penal.

Durante la audiencia, la agente del Ministerio Público dio lectura a la causa penal 1825/2024, correspondiente a hechos ocurridos en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Los hechos se registraron el 31 de julio de 2024, cuando Mario Ernesto sostuvo una riña con Raúl Cárdenas Ochoa, al exterior del negocio Tracto Suspensiones Express, ubicado sobre la carretera estatal 118, en el sector Los Pinos, cruce con bulevar Óscar Flores Tapia, en la colonia La Esmeralda.

De acuerdo con la investigación, el imputado tomó un fragmento de concreto y lo lanzó contra el cráneo de la víctima, provocándole traumatismo craneoencefálico y una contusión hemorrágica que pusieron en riesgo su vida.

Como parte de las diligencias, se presentaron diversas pruebas, entre ellas la inspección del lugar de los hechos, el expediente clínico, notas médicas, la denuncia formal y el informe policial homologado elaborado por la Policía Preventiva.

El juez dictó una sentencia de cuatro años de prisión, además del pago de 450 mil pesos por concepto de reparación del daño.

La parte responsable realizó un anticipo de 60 mil pesos, mientras que el resto será cubierto en pagos mensuales de 5 mil pesos.

Asimismo, se le impuso una multa de 1,085 pesos, equivalente a 10 días de salario mínimo.

Una vez que obtenga su libertad, deberá permanecer bajo supervisión y presentarse de manera trimestral para firmar ante la autoridad correspondiente.