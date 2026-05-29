Conductor alcoholizado choca por alcance y termina herido, en Saltillo
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El responsable terminó con una herida en la cara; se puso agresivo con los paramédicos de Cruz Roja
Un hombre aparentemente alcoholizado, que trató de rebasar una hilera de vehículos estacionados sobre el bulevar Antonio Cárdenas, provocó un aparatoso choque por alcance.
El presunto responsable resultó con una herida en la región frontal del cráneo y fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja. Se trata de José Antonio N., de 36 años de edad, quien se negó a ser trasladado a una clínica para recibir atención médica.
Incluso descendió de la ambulancia y, a gritos, pidió la presencia de su esposa, a quien identificó como “Maggie”. Posteriormente, fue abordado a una patrulla de Tránsito Municipal.
El hombre conducía un automóvil Nissan Versa color negro y presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Antonio Cárdenas.
De acuerdo con los reportes, avanzó por el carril derecho con la intención de rebasar la fila de vehículos que esperaba la luz verde del semáforo. Sin embargo, no se percató de que delante de él se encontraba una camioneta Chevrolet Trax, la cual impactó por alcance.
Tras el choque, la defensa delantera del Versa se desprendió y la parte frontal del vehículo quedó severamente dañada. Ahora, el probable responsable quedó a disposición del agente investigador del Ministerio Público por conducir en estado inconveniente.
Además, deberá afrontar los cargos correspondientes por daños a propiedad ajena.