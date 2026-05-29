Conductor alcoholizado choca por alcance y termina herido, en Saltillo

Un hombre aparentemente alcoholizado, que trató de rebasar una hilera de vehículos estacionados sobre el bulevar Antonio Cárdenas, provocó un aparatoso choque por alcance.

El presunto responsable resultó con una herida en la región frontal del cráneo y fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja. Se trata de José Antonio N., de 36 años de edad, quien se negó a ser trasladado a una clínica para recibir atención médica.

Incluso descendió de la ambulancia y, a gritos, pidió la presencia de su esposa, a quien identificó como “Maggie”. Posteriormente, fue abordado a una patrulla de Tránsito Municipal.