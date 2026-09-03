Conductor arrolla a hombre en situación de calle y le fractura una pierna, en el Centro de Saltillo

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Saltillo
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    Conductor arrolla a hombre en situación de calle y le fractura una pierna, en el Centro de Saltillo
    El conductor permaneció en el sitio y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

El hombre se encontraba sobre el pavimento cuando una camioneta le pasó por encima de su pierna; el conductor, quien dijo no haberlo visto, quedó a disposición del Ministerio Público

Un hombre en situación de calle resultó lesionado y con una probable fractura en una pierna, luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta que presuntamente no se percató de que se encontraba tendido sobre la banqueta, en pleno Centro de Saltillo.

El lesionado fue identificado como Mario Alberto “N”, de 56 años, quien se encontraba descansando sobre el pavimento cuando una camioneta Ford F-250 le pasó por encima de una de sus piernas.

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$!La camioneta Ford F-250 quedó en el lugar tras el accidente registrado en el Centro de Saltillo.
La camioneta Ford F-250 quedó en el lugar tras el accidente registrado en el Centro de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Pedro Agüero, donde el conductor, identificado como Ovidio, realizaba una maniobra para estacionarse antes de ingresar al establecimiento.

$!El hombre fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General de Saltillo.
El hombre fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con algunos testigos, el automovilista aparentemente no alcanzó a observar al hombre, quien permanecía tendido en la zona peatonal, por lo que la camioneta avanzó hasta alcanzarlo y pasar sobre una de sus extremidades.

Tras el accidente, testigos solicitaron auxilio a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y encontraron al hombre con una lesión que hacía presumir una fractura, por lo que procedieron a inmovilizarlo.

Posteriormente, Mario Alberto fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde quedó bajo atención médica para valorar la gravedad de las lesiones.

$!El automovilista aparentemente no alcanzó a observar al hombre, quien permanecía tendido en la zona peatonal.
El automovilista aparentemente no alcanzó a observar al hombre, quien permanecía tendido en la zona peatonal. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal asignados a la Zona Centro acudieron para brindar apoyo y realizar labores de abanderamiento, mientras agentes de Tránsito tomaban conocimiento del percance.

El conductor permaneció en el lugar en espera de la compañía aseguradora. Posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y establecerá las responsabilidades correspondientes por el accidente.

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