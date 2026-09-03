Conductor arrolla a hombre en situación de calle y le fractura una pierna, en el Centro de Saltillo

Un hombre en situación de calle resultó lesionado y con una probable fractura en una pierna, luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta que presuntamente no se percató de que se encontraba tendido sobre la banqueta, en pleno Centro de Saltillo. El lesionado fue identificado como Mario Alberto “N”, de 56 años, quien se encontraba descansando sobre el pavimento cuando una camioneta Ford F-250 le pasó por encima de una de sus piernas.

El accidente ocurrió durante la tarde de este jueves en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Mariano Matamoros y Pedro Agüero, donde el conductor, identificado como Ovidio, realizaba una maniobra para estacionarse antes de ingresar al establecimiento.

De acuerdo con algunos testigos, el automovilista aparentemente no alcanzó a observar al hombre, quien permanecía tendido en la zona peatonal, por lo que la camioneta avanzó hasta alcanzarlo y pasar sobre una de sus extremidades. Tras el accidente, testigos solicitaron auxilio a través del sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y encontraron al hombre con una lesión que hacía presumir una fractura, por lo que procedieron a inmovilizarlo. Posteriormente, Mario Alberto fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde quedó bajo atención médica para valorar la gravedad de las lesiones.