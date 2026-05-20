Conductor causa triple choque, en Saltillo

El conductor de un vehículo Toyota provocó un triple accidente automovilístico mientras circulaba por calles de la colonia Las Torres.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, sí se registraron daños materiales de consideración, principalmente en el vehículo responsable, los cuales ascienden a más de 40 mil pesos. De acuerdo con un video compartido por habitantes del sector, el automóvil Toyota circulaba de poniente a oriente sobre la avenida Géminis.

Antes de llegar al cruce con la calle Venus, el conductor impactó por alcance a un vehículo Volkswagen Jetta. Tras el choque, el Jetta fue proyectado varios metros, mientras que el Toyota invadió el carril contrario y continuó avanzando.

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Posteriormente, al intentar estacionarse, el conductor también golpeó otro automóvil que se encontraba estacionado y terminó sobre el acceso a un negocio de abarrotes. Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y determinar si era necesaria la intervención de las compañías aseguradoras.

Las autoridades señalaron que las partes involucradas deberán llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.