Muere otro interno del Cefereso 18, en Ramos Arizpe, con 28 kilos de peso; acusan que padeció tortura

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Coahuila
/ 14 abril 2026
    Muere otro interno del Cefereso 18, en Ramos Arizpe, con 28 kilos de peso; acusan que padeció tortura
    Denuncian que durante su detención habría sufrido tortura que le provocó daños en órganos internos. CORTESÍA

El fallecido, Alejandro “N”, era originario de Michoacán y exintegrante de la Secretaría de Marina

El Hospital General de Saltillo registró el fallecimiento de un interno del Centro Federal de Reinserción Social 18 ubicado en la comunidad de Mesillas en Ramos Arizpe, quien presentó problemas graves a su salud por las lesiones que le habrían ocasionado al ser víctima de tortura.

De acuerdo con la información de personas cercanas al caso, el joven era ex miembro de la Secretaría de Marina, y después de vario tiempo de dejar su cargo, fue acusado de delincuencia organizada en Zacatecas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/denuncian-autogobierno-visitas-bajo-tension-y-favoritismo-en-el-cefereso-18-de-ramos-arizpe-EO19715067

En ese sentido, las fuentes explican que durante la detención en su contra, los elementos de la Policía Federal perpetraron tortura ocasionándoles severos daños en sus órganos.

Alejandro “N” ingresó al Cefereso hace ocho años para cumplir su condena. De acuerdo con testimonios, al momento de su ingreso pesaba alrededor de 90 kilogramos; sin embargo, al momento de su fallecimiento su peso había descendido a aproximadamente 28 kilogramos.

Ante el estado crítico que presentaba y posibles omisiones en su atención médica dentro del penal, personas cercanas interpusieron un amparo, al considerar que las lesiones derivadas de la presunta tortura —en órganos como la vesícula, el estómago y el intestino grueso— habrían contribuido a su muerte.

El deceso ocurrió en la sala 21 del Hospital General de Saltillo, donde, según se informó, el interno permanecía esposado. Posteriormente, la familia fue notificada de que debía cubrir un monto de 16 mil 500 pesos por concepto de incineración del cuerpo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confirman-autoridades-suicidio-de-interno-en-el-cefereso-18-de-ramos-arizpe-KD19834529

UNA SERIE DE OMISIONES

Esta no es la primera ocasión en la que se acusa desde familiares del Centro Federal, una serie de omisiones en la atención médica al interior, e incluso, a inicios de año, VANGUARDIA publicó el caso de otro interno que tras padecer una situación de emergencia, peregrinó de forma custodiada en otros hospitales fuera del Estado para ser atendido, ante un mal diagnóstico por parte del servicio médico interno.

La situación ha sido del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual ha emitido diversas recomendaciones al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social. Además, ha recibido hasta 89 quejas en lo que va del año relacionadas con el Cefereso 18, de las cuales al menos el 47 por ciento corresponden a presuntas omisiones médicas y falta de medicamentos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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