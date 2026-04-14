Muere otro interno del Cefereso 18, en Ramos Arizpe, con 28 kilos de peso; acusan que padeció tortura

El Hospital General de Saltillo registró el fallecimiento de un interno del Centro Federal de Reinserción Social 18 ubicado en la comunidad de Mesillas en Ramos Arizpe, quien presentó problemas graves a su salud por las lesiones que le habrían ocasionado al ser víctima de tortura. De acuerdo con la información de personas cercanas al caso, el joven era ex miembro de la Secretaría de Marina, y después de vario tiempo de dejar su cargo, fue acusado de delincuencia organizada en Zacatecas.

En ese sentido, las fuentes explican que durante la detención en su contra, los elementos de la Policía Federal perpetraron tortura ocasionándoles severos daños en sus órganos. Alejandro “N” ingresó al Cefereso hace ocho años para cumplir su condena. De acuerdo con testimonios, al momento de su ingreso pesaba alrededor de 90 kilogramos; sin embargo, al momento de su fallecimiento su peso había descendido a aproximadamente 28 kilogramos. Ante el estado crítico que presentaba y posibles omisiones en su atención médica dentro del penal, personas cercanas interpusieron un amparo, al considerar que las lesiones derivadas de la presunta tortura —en órganos como la vesícula, el estómago y el intestino grueso— habrían contribuido a su muerte. El deceso ocurrió en la sala 21 del Hospital General de Saltillo, donde, según se informó, el interno permanecía esposado. Posteriormente, la familia fue notificada de que debía cubrir un monto de 16 mil 500 pesos por concepto de incineración del cuerpo.

UNA SERIE DE OMISIONES Esta no es la primera ocasión en la que se acusa desde familiares del Centro Federal, una serie de omisiones en la atención médica al interior, e incluso, a inicios de año, VANGUARDIA publicó el caso de otro interno que tras padecer una situación de emergencia, peregrinó de forma custodiada en otros hospitales fuera del Estado para ser atendido, ante un mal diagnóstico por parte del servicio médico interno. La situación ha sido del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual ha emitido diversas recomendaciones al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social. Además, ha recibido hasta 89 quejas en lo que va del año relacionadas con el Cefereso 18, de las cuales al menos el 47 por ciento corresponden a presuntas omisiones médicas y falta de medicamentos.

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