Conductor denuncia presunto intento de ‘monta-choques’ tras percance vial en calles de Saltillo

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Conductor denuncia presunto intento de ‘monta-choques’ tras percance vial en calles de Saltillo
    El automovilista relató que el conductor del otro vehículo bloqueó su camino y le exigió dinero por el espejo dañado. FOTO: CORTESÍA

El conductor decidió avanzar con cuidado hacia patrullas cercanas, evitando que la situación se tornara más grave

Un automovilista de Saltillo relató la tarde de este martes haber vivido un presunto intento de “monta-choques” mientras circulaba por un crucero de la ciudad. Por seguridad, solicitó mantener el anonimato.

Según su testimonio, alrededor de las tres de la tarde giró a la izquierda cuando el vehículo que lo seguía comenzó a tocar el claxon de manera insistente. “Se pegó a mi carro del lado del conductor y me impactó en el espejo”, comentó. El afectado aseguró que el daño en su unidad fue leve: “mi espejo solo se movió un poco hacia adelante, pero el del otro automóvil quedó muy dañado”.

El conductor explicó que la otra persona bloqueó su camino al colocarse frente a él y descendió del vehículo. “Se bajó muy enojado y comenzó a gritarme que yo lo había golpeado y que debía pagarle su espejo”, señaló.

Intentó explicarle que había sido él quien lo había impactado, pero no le permitió avanzar. “No me dejaba moverme, estaba muy alterado”, recordó. Fue entonces que pensó en publicaciones previas en redes sociales sobre casos similares de “monta-choques”, lo que le ayudó a mantener la calma.

Al notar que unas patrullas se encontraban unos metros adelante, decidió avanzar con cuidado. “Como pude, las evadí y me dirigí a encontrarlas; al notar eso, ya no me siguieron”, relató.

El automovilista aseguró que el incidente no pasó a mayores. “No pensé que algo así me podría suceder; ver que otros habían compartido experiencias similares me ayudó a actuar con prudencia”, concluyó.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

