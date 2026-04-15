Conductor ebrio provoca choque múltiple en puente de Saltillo
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Dos ambulancias particulares brindaron valoración médica, confirmando que ninguno de los conductores presentaba lesiones de gravedad
Un accidente vehicular se registró sobre el puente de Emilio Arizpe de la Maza, antes del cruce con Antonio Cárdenas, donde se vieron involucradas tres unidades, luego de que el responsable aparentemente iba en estado de ebriedad, en Saltillo.
Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el vehículo Nissan Sentra, conducido por Juan Manuel, de 43 años, circulaba por la zona cuando no logró frenar a tiempo, pues su estado no le permitió reaccionar.
La unidad impactó a un Mazda 3, el cual, tras el golpe, fue proyectado hacia un camión de transporte de personal que se encontraba en el mismo tramo.
En el lugar se solicitó el apoyo de servicios de emergencia, por lo que acudieron dos ambulancias particulares para brindar atención a los involucrados.
Paramédicos valoraron a los participantes y determinaron que presentaban lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.