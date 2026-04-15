Conductor ebrio provoca choque múltiple en puente de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 15 abril 2026
    Conductor ebrio provoca choque múltiple en puente de Saltillo
    El percance generó movilización de cuerpos de emergencia en el cruce del puente Emilio Arizpe de la Maza con Antonio Cárdenas, donde se registraron daños materiales en tres unidades. ULISES MARTÍNEZ

Dos ambulancias particulares brindaron valoración médica, confirmando que ninguno de los conductores presentaba lesiones de gravedad

Un accidente vehicular se registró sobre el puente de Emilio Arizpe de la Maza, antes del cruce con Antonio Cárdenas, donde se vieron involucradas tres unidades, luego de que el responsable aparentemente iba en estado de ebriedad, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el vehículo Nissan Sentra, conducido por Juan Manuel, de 43 años, circulaba por la zona cuando no logró frenar a tiempo, pues su estado no le permitió reaccionar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/incendio-consume-bodega-en-saltillo-investigan-posible-origen-intencional-AA20027135
$!Paramédicos acudieron al lugar del accidente para valorar a los conductores y determinaron que las lesiones eran leves, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital.
Paramédicos acudieron al lugar del accidente para valorar a los conductores y determinaron que las lesiones eran leves, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

La unidad impactó a un Mazda 3, el cual, tras el golpe, fue proyectado hacia un camión de transporte de personal que se encontraba en el mismo tramo.

$!El impacto entre un Nissan Sentra y un Mazda 3 provocó que este último fuera proyectado contra un camión de transporte de personal que circulaba por la misma vialidad.
El impacto entre un Nissan Sentra y un Mazda 3 provocó que este último fuera proyectado contra un camión de transporte de personal que circulaba por la misma vialidad. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar se solicitó el apoyo de servicios de emergencia, por lo que acudieron dos ambulancias particulares para brindar atención a los involucrados.

$!Autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.
Autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos valoraron a los participantes y determinaron que presentaban lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Paso firme

Trump: Paso firme
true

Las 3 explicaciones que desaparecieron en materia de inseguridad
true

POLITICÓN: Morena: División entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán complica la elección en Coahuila
Las nuevas rutas están diseñadas para integrarse al programa “Aquí Vamos”, con el fin de ampliar la cobertura del servicio gratuito hacia más colonias de la capital.

Proyectan nuevas rutas de transporte público para el sur y poniente de Saltillo
Las frutas y verduras son de los productos que más se han visto afectados por la escalada de incrementos.

Saltillo: Guerra encarece hasta 60% alimentos; influyen transporte y fertilizantes
Jugadores y porristas de Cafés de Bóxer participaron en la tradicional bendición de cascos previo al arranque de temporada.

Saltillo: Cafés de Bóxer ‘New Era’ realiza bendición de cascos rumbo a la Temporada 2026
El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington.

La salud mental de Trump entra a debate por sus comentarios sobre Irán y el papa
El pontífice León XIV, quien recientemente ha reiterado que “no teme al gobierno de Trump” ante los constantes ataques de la administración estadounidense.

Vance dice que el papa León debe mantenerse al margen de los asuntos de EU