Conductor ebrio provoca choque múltiple en puente de Saltillo

Un accidente vehicular se registró sobre el puente de Emilio Arizpe de la Maza, antes del cruce con Antonio Cárdenas, donde se vieron involucradas tres unidades, luego de que el responsable aparentemente iba en estado de ebriedad, en Saltillo.

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, el vehículo Nissan Sentra, conducido por Juan Manuel, de 43 años, circulaba por la zona cuando no logró frenar a tiempo, pues su estado no le permitió reaccionar.